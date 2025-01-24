Правительство готовит продажу Sense Bank и части «Укрнафты» — Свириденко Сегодня 10:04 — Казна и Политика

Правительство готовит продажу Sense Bank и части «Укрнафты» — Свириденко

Украина готова рассматривать продажу государственного Sense Bank и приватизацию доли «Укрнафты».

Об этом сказала первая вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко в интервью Forbes Ukraine

В этом году на экономический форум в Давосе Украина привезла конкретные проекты, отметила Свириденко.

«Мы готовы приватизировать Sense Bank, а также рассмотреть возможность продажи доли „Укрнафты“, которая крайне нуждается в модернизации», — отметила чиновник. Что касается «Укрнафты», то обсуждение только началось, уточнила она.

По словам Свириденко, в рамках государственно-частного партнерства правительство рассматривает возможность концессии порта «Черноморск». «Видим заинтересованность как на внутреннем рынке, так и от международных инвесторов», — сказала она.

«Там, где частный сектор может эффективно восстановить и модернизировать убыточные компании, должен работать рынок», — подчеркнула Свириденко.

В то же время, несмотря на интерес ряда потенциальных покупателей, очереди из реальных инвесторов в национализированный Sense Bank пока нет.

Напомним, 7 ноября 2022 года предприятия «Укрнафта» и «Укртатнафта», доля собственности в которых обеспечивали доминирование группы «Приват» на топливном рынке, были национализированы.

Что касается Sense Bank, то 21 июля правительство поддержало предложение НБУ об участии государства в выводе его с рынка, учитывая, что оно входит в перечень системно важных банков. На следующий день Министерство финансов и Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщили об успешном заключении договора купли-продажи, согласно которому государство стало владельцем 100% акций акционерного общества Sense Bank.

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