Правительство Германии планирует национализировать «роснефть» — Finance.ua

Правительство Германии планирует национализировать «роснефть» Сегодня 12:40 — Фондовый рынок

Правительство Германии планирует национализировать «роснефть», Фото: Imago

Федеральное министерство экономики готовится к национализации нефтяной российской госкомпании «роснефть» в Германии.

Об этом пишет Handelsblatt.

Отмечается, что на заводы «роснефть» приходится около 12% мощностей немецкой нефтеперерабатывающей промышленности. В сентябре 2022 года федеральное правительство передало их под доверительное управление Федерального сетевого агентства. Управление предприятиями было установлено на шесть месяцев и дважды его продлевали.

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Кроме того, на слушания пригласили представителей российской компании. Это один из формальных этапов процедуры национализации. Однако окончательное решение еще не принято.

Напомним, из более 1500 иностранных компаний, владеющих или владевших активами в россии, только 304 окончательно завершили свой выход, сообщали в KSE Institute. Потенциальная стоимость может достигать $25 млрд.

Крупнейшие компании, полностью вышедшие из россии, сгенерировали $82 млрд дохода, в то же время находящиеся в процессе выхода — $65 млрд.

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