російський ринок повністю залишили 300 іноземних компаній, вартість угод може сягати $25 млрд — KSE Institute Сьогодні 11:01 — Фондовий ринок

російський ринок повністю залишили 300 іноземних компаній, вартість угод може сягати $25 млрд — KSE Institute

Із понад 1500 іноземних компаній, які володіють або володіли активами в росії, лише 304 остаточно завершили свій вихід, повідомляє KSE Institute. Потенційна вартість може сягати $25 млрд.

Найбільші компанії, які повністю вийшли з рф, згенерували $82 млрд доходу, водночас ті, що перебувають у процесі виходу, — $65 млрд.

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За розрахунками KSE, оціночна вартість «виходів» коливається від $16,7 млрд до $21 млрд, а зважаючи на нерозкриті угоди, може потенційно наближатися до $25 млрд. Це свідчить про продажі з суттєвим дисконтом, зазначили в організації.

Низка компаній (Heineken, Nissan, OBI Group, Renault, Tetra Pak) були продані за 1 євро. В той же час інші, такі як Carlsberg Group та Danone, були фактично націоналізовані російською владою.

Серед найбільших угод: продаж російського бізнесу оголошень Avito ($2,4 млрд), яким володіла нідерландська інвестиційна група Prosus, а також продаж своєї частки (40% або $1,8 млрд) компанією Eni в арктичному газовому проєкті «роснефти».

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Із 386 юридичних осіб, які належали майже трьом сотням західних компаній, 25% були придбані фізичними особами, майже половина — місцевим топ-менеджментом. Більшість покупців (94%) були з росії, інші - з Китаю, Туреччини та ОАЕ.

Станом на 17 грудня 1232 компанії згорнули операції у росії та заявили про намір покинути країну. Водночас 1573 фірм поки що не збираються покидати російський ринок, працюючи без будь-яких змін. Ще 547 призупинили нові інвестиції та продовжують вичікувати.

Збитки західних компаній, які вийшли з росії після початку повномастабного вторгнення в Україну, сягнули щонайменше $103 млрд, писало видання The New York Times із посиланням на аналіз фінансових звітностей. За даними видання, завдяки цьому за минулий рік російська воєнна скарбниця отримала $1,25 млрд.

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