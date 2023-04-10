Правила въезда в Украину на авто с иностранными номерами — Finance.ua
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Правила въезда в Украину на авто с иностранными номерами

Личные финансы
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Правила въезда в Украину на авто с иностранными номерами
Правила въезда в Украину на авто с иностранными номерами
В Украине предусмотрены штрафы для водителей, не соблюдающих правила эксплуатации автомобилей на иностранных номерах.
Об этом пишет Visit Ukraine Today.
Правила въезда на автомобилях с иностранной регистрацией для украинцев и иностранных граждан отличаются.

Правила въезда в Украину на авто с иностранными номерами для иностранцев

Граждане других стран могут ввозить на территорию Украины автомобили с иностранной регистрацией исключительно для собственного пользования.
Иностранные граждане могут ездить в Украину на автомобилях с иностранными номерами до одного года. Но если вы планируете находиться в Украине дольше двух месяцев — нужно обратиться в сервисный центр МВД для временной регистрации авто. По истечении годового срока автомобиль на иностранных номерах должен выехать за пределы Украины.
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Такие же правила касаются и граждан Украины, которые находятся на постоянном консульском учете за границей и постоянно проживают там.

Правила въезда на авто с иностранными номерами для граждан Украины

Украинцы вправе ввозить автомобиль на иностранных номерах для собственного пользования после письменного декларирования и уплаты таможенных платежей. Такие правила касаются иностранных граждан, имеющих вид на жительство в Украине.
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Граждане Украины, состоящие на временном консульском учете в других странах, имеют право ввозить автомобиль на иностранных номерах для собственного пользования при письменном декларировании, но без уплаты таможенных платежей. Однако срок пребывания такого автомобиля на территории Украины не должен превышать 60 дней в течение одного календарного года (непрерывно или с перерывами).
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В обоих случаях, если автомобиль на иностранных номерах ввозится гражданином Украины сроком более чем на 30 суток — следует обратиться в сервисный центр МВД для временной регистрации.

Какие документы нужны?

Для того чтобы пересечь границу на автомобиле с иностранной регистрацией, нужны следующие документы:
  • удостоверение личности для выезда за границу;
  • водительское удостоверение;
  • свидетельство регистрации на автомобиль с действительным страхованием;
  • международная карта автомобильного страхования «Зеленая карта».

Оформить Зеленую карту 🚗

По материалам:
visitukraine.today
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