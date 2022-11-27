Как теперь будут проверять путешественников во время въезда в ЕС — Finance.ua

Как теперь будут проверять путешественников во время въезда в ЕС Сегодня 08:56

В Европейском Союзе готовятся ввести новую систему въезда и выезда на внешние границы блока для регистрации данных граждан третьих стран.

в мае 2023 года, однако уже сейчас государства ЕС подсчитали, как увеличится время прохождения их границы, сообщает Система въезда/выезда (EES) вступит в силуоднако уже сейчас государства ЕС подсчитали, как увеличится время прохождения их границы, сообщает schengenvisainfo.com

Время ожидания в очередях увеличится в 4 раза

Генеральный секретариат Совета ЕС 16 ноября опубликовал сборник комментариев от органов власти государств по поводу тестирования будущей системы контроля на границе и препятствий, с которыми они столкнулись.

Оказалось, что время прохождения пограничного контроля на внешних границах увеличится из-за процедур, которые должен пройти каждый путешественник, чтобы его данные были сохранены в EES.

«По оценкам, время контроля для пассажиров значительно увеличится с введением EES. В некоторых аэропортах страны необходимо будет увеличить пропускную способность для пограничного контроля во время пиковых поездок», — отметили власти Германии.

Пограничный контроль усложнится после вступления в силу EES, поскольку пограничникам придется различать безвизовых и визовых путешественников.

Польские власти подсчитали, что время прохождения пограничного контроля одного пассажира увеличится в 4 раза — с 30 секунд до 2 минут, если не требуется дополнительных действий, например управления идентификацией.

Власти Словении также утверждают, что новый процесс, включающий пограничный контроль, внесение данных и проверку, займет вчетверо больше времени, чем нынешние процедуры. Для ускорения контроля установят электронные ворота и терминалы самообслуживания

«Из-за того что инфраструктуру нельзя изменить (большинство КПП находятся в таких местах, что расширение зоны контроля или создание дополнительных полос движения невозможно и не финансируется ЕС), мы собираемся решать проблему с увеличением времени ожидания», — объяснили словенские чиновники.

Улучшить ситуацию помогут информационные кампании в третьих странах.

Большинство государств ЕС подтвердили, что уже работают над автоматизацией пограничного контроля — устанавливают электронные ворота и киоски самообслуживания.

Италия планирует установить около 600 терминалов, которые будут расставлены в каждом аэропорту, особенно тех, которые принимают много рейсов из стран вне Шенгенской зоны.

Что такое EES, и каковы цели новой схемы проверок

Система въезда/выезда (EES) — это новая схема, созданная ЕС, которая будет служить для регистрации данных о въезде и выезде граждан третьих стран. С ее помощью ЕС планирует укрепить и защитить внешние границы Шенгенской зоны и повысить безопасность.

Основные цели системы EES:

Модернизировать управление внешними границами за счет повышения качества и эффективности внешнего пограничного контроля Шенгенской зоны.

Помочь государствам справиться с постоянно растущим числом путешественников в ЕС, не увеличивая при этом количество пограничников.

Содействовать выявлению граждан третьих стран, не отвечающих условиям въезда.

Сократить нелегальную миграцию путем систематического обнаружения и решения проблемы просроченного пребывания.

Разрешить электронную проверку отказов во въезде.

Обеспечить автоматизацию пограничного контроля граждан третьих стран.

Содействовать борьбе с терроризмом и серьезными преступлениями.

Обеспечение высокого уровня внутренней сохранности.

Информировать граждан третьих стран о продолжительности их разрешенного пребывания.

Для борьбы с подлогом личных данных и неправомерным использованием проездных документов.

EES будет применяться ко всем гражданам третьих стран, путешествующим в Шенгенскую зону с любыми целями, как для краткосрочного, так и для долгосрочного пребывания, включая граждан тех стран, которые:

попадают под безвизовую программу;

подпадают под визовый режим.

Кроме того, под действие системы подпадают те, кому было отказано во въезде для краткосрочных визитов в Шенгенскую зону.

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