Правила безопасности: как избежать воровства в людных местах — Finance.ua

Правила безопасности: как избежать воровства в людных местах Сегодня 13:18 — Личные финансы

Правила безопасности: как избежать воровства в людных местах, Фото: freepik

Концерты, ярмарки и общественный транспорт часто становятся местами, где злоумышленники активизируют свою деятельность. Чаще всего преступления совершаются в толпе, где мошенники остаются незаметными.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Сумской области.

Как уберечься

В полиции дали несколько советов, как уберечься от воров в местах значительного скопления людей.

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Всегда держите сумку или рюкзак в руках впереди себя, а не на плече или на спине.

Не показывайте кошелек и его содержимое в людных местах, а также не стоит носить с собой крупные суммы денег. Берите из столько, сколько планируете потратить.

Если вы используете кредитные карты, не храните PIN-код вместе с картой в кошельке.

В полиции призывают: не носите ценные вещи, документы, телефоны, ключи во внешних карманах одежды, сумок и рюкзаков — лучше используйте внутренние карманы или поясные сумки.

Будьте бдительны, когда на улице к вам подходит незнакомый человек, или кто-то прижимается в транспорте.

Полицейские подчеркнули, что если вы стали очевидцем правонарушения или пострадали от действий злоумышленников — сообщайте об этом на спецлинию 102.

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