Правила безопасности: как избежать воровства в людных местах — Finance.ua

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Правила безопасности: как избежать воровства в людных местах

Личные финансы
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Правила безопасности: как избежать воровства в людных местах
Правила безопасности: как избежать воровства в людных местах, Фото: freepik
Концерты, ярмарки и общественный транспорт часто становятся местами, где злоумышленники активизируют свою деятельность. Чаще всего преступления совершаются в толпе, где мошенники остаются незаметными.
Об этом сообщили в Патрульной полиции Сумской области.

Как уберечься

В полиции дали несколько советов, как уберечься от воров в местах значительного скопления людей.
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Всегда держите сумку или рюкзак в руках впереди себя, а не на плече или на спине.
Не показывайте кошелек и его содержимое в людных местах, а также не стоит носить с собой крупные суммы денег. Берите из столько, сколько планируете потратить.
Если вы используете кредитные карты, не храните PIN-код вместе с картой в кошельке.
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В полиции призывают: не носите ценные вещи, документы, телефоны, ключи во внешних карманах одежды, сумок и рюкзаков — лучше используйте внутренние карманы или поясные сумки.
Будьте бдительны, когда на улице к вам подходит незнакомый человек, или кто-то прижимается в транспорте.
Полицейские подчеркнули, что если вы стали очевидцем правонарушения или пострадали от действий злоумышленников — сообщайте об этом на спецлинию 102.
По материалам:
Finance.ua
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