Выманивают деньги у родственников военнопленных: как распознать мошенников и защитить себя — Finance.ua

Выманивают деньги у родственников военнопленных: как распознать мошенников и защитить себя Сегодня 18:03

Выманивают деньги у родственников военнопленных: как распознать мошенников и защитить себя

В условиях войны украинцам все чаще приходят сообщения и телефонные звонки от мошенников, которые предлагают свои услуги по освобождению военнопленных.

Об этом рассказал начальник отдела противодействия преступлениям в сфере компьютерных систем Департамента киберполиции Евгений Дороганов.

«Если вам приходят сообщения или телефонные звонки от неизвестных лиц, предлагающих за денежное вознаграждение, якобы, предоставить услуги по освобождению ваших родных или близких из плена: ни в коем случае не ведите диалоги с такими лицами, ни в коем случае не перечисляйте денежные средства на предоставленные ими банковские карты», — отметил Дороганов.

Мошенники могут представляться волонтерами, журналистами или представителями страны-агрессора. Кроме вымогания денег, они также могут выпытывать персональные данные пропавшего без вести военного.

По вопросам обмена военнопленных следует общаться только с уполномоченными органами государственной власти. В частности, вам необходимо:

позвонить по телефону +380 442 997 408;

написать на электронную почту — hotline@ombudsman.gov.ua;

обратиться по адресу в городе Киеве — улица Институтская 21/8.

Если у вас требуют деньги

Если у вас требуют деньги за якобы освобождение родственника из плена, немедленно обратитесь в Объединенный центр по поиску и освобождению пленных. В частности, вы можете позвонить по телефонам +380 443 211 121, +380 983 211 121. А также написать по их электронному адресу: united_center@ssu.gov.ua

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