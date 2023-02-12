Практически все беженцы трудоспособного возраста в Польше нашли работу — Finance.ua

Практически все беженцы трудоспособного возраста в Польше нашли работу
Почти все беженцы трудоспособного возраста из Украины, изъявившие желание работать в Польше, нашли работу.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Миграционной платформой EWL и Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета.
Министр семьи и социальной политики Польши Марлена Малонг сообщила, что с начала войны около 900 тысяч беженцев из Украины были трудоустроены в Польше на упрощенных условиях.
По официальным данным, с начала войны около 1,5 миллиона беженцев из Украины получили статус временной защиты в Польше, открывающий, в частности, упрощенный доступ к рынку труда. Учитывая большое количество детей в этой группе (около 500 тыс.), эксперты EWL пришли к выводу, что почти все беженцы трудоспособного возраста нашли работу. В большинстве случаев она не соответствует фактическому уровню образования граждан Украины и ранее полученной профессиональной квалификации.
«Первый этап поддержки беженцев из Украины позади. Сейчас пришло время для дальнейших вызовов и действий по разумной дерегуляции трудового законодательства и правил проживания в Польше с точки зрения доступа мигрантов к общественным благам, децентрализации финансовой помощи для субъектов, помогающих беженцам из Украины, а также дальнейшей цифровизации процессов легализации для иностранцев, которые поддерживают польскую экономику и оказывают реальное влияние на рост ВВП Польши», — сказал Рафал Мруз, операционный директор Миграционной платформы EWL.
По мнению экспертов, на следующем этапе поддержки беженцев после предоставления им первой работы необходимо обеспечить возможность профессионального развития — изучение польского языка и профессиональное обучение.
«Это в интересах самих украинских граждан, польской экономики, но также и украинской экономики. До войны денежные переводы экономических мигрантов составляли до 8% ВВП Украины», — отметил представитель EWL Анатолий Зимнин.
Авторы отчета также отмечают, что почти в шесть раз больше беженцев нашли работу в Польше, чем в Германии.
Планируют ли возвращаться в Украину
Опрос показывает, что более 80% беженцев заявляют, что вернутся в Украину в долгосрочной или короткой перспективе.
Среди тех, кто планирует остаться в Польше дольше, наибольшую группу составляют высококвалифицированные специалисты (22%), работники сферы услуг (16%), рабочие и техники (14%), учителя и работники сферы образования (12%) и продавцы, служащие и торговля (10%).
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