Практически все беженцы трудоспособного возраста в Польше нашли работу — Finance.ua

Практически все беженцы трудоспособного возраста в Польше нашли работу Сегодня 12:25 — Личные финансы

Практически все беженцы трудоспособного возраста в Польше нашли работу

Почти все беженцы трудоспособного возраста из Украины, изъявившие желание работать в Польше, нашли работу.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Миграционной платформой EWL и Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета.

Министр семьи и социальной политики Польши Марлена Малонг сообщила, что с начала войны около 900 тысяч беженцев из Украины были трудоустроены в Польше на упрощенных условиях.

Читайте также Украинки дома и в Польше ищут работу по разным критериям — исследование

По официальным данным, с начала войны около 1,5 миллиона беженцев из Украины получили статус временной защиты в Польше, открывающий, в частности, упрощенный доступ к рынку труда. Учитывая большое количество детей в этой группе (около 500 тыс.), эксперты EWL пришли к выводу, что почти все беженцы трудоспособного возраста нашли работу. В большинстве случаев она не соответствует фактическому уровню образования граждан Украины и ранее полученной профессиональной квалификации.

«Первый этап поддержки беженцев из Украины позади. Сейчас пришло время для дальнейших вызовов и действий по разумной дерегуляции трудового законодательства и правил проживания в Польше с точки зрения доступа мигрантов к общественным благам, децентрализации финансовой помощи для субъектов, помогающих беженцам из Украины, а также дальнейшей цифровизации процессов легализации для иностранцев, которые поддерживают польскую экономику и оказывают реальное влияние на рост ВВП Польши», — сказал Рафал Мруз, операционный директор Миграционной платформы EWL.

Читайте также Благодаря беженцам из Украины экономика Польши обогнала китайскую

По мнению экспертов, на следующем этапе поддержки беженцев после предоставления им первой работы необходимо обеспечить возможность профессионального развития — изучение польского языка и профессиональное обучение.

«Это в интересах самих украинских граждан, польской экономики, но также и украинской экономики. До войны денежные переводы экономических мигрантов составляли до 8% ВВП Украины», — отметил представитель EWL Анатолий Зимнин.

Авторы отчета также отмечают, что почти в шесть раз больше беженцев нашли работу в Польше, чем в Германии.

Планируют ли возвращаться в Украину

Опрос показывает, что более 80% беженцев заявляют, что вернутся в Украину в долгосрочной или короткой перспективе.

Среди тех, кто планирует остаться в Польше дольше, наибольшую группу составляют высококвалифицированные специалисты (22%), работники сферы услуг (16%), рабочие и техники (14%), учителя и работники сферы образования (12%) и продавцы, служащие и торговля (10%).

Путешествуя за границу на собственном авто, стоит заранее позаботиться о наличии Зеленой карты, без которой пересечение границы невозможно. Зеленая карта работает как автогражданка, только за границей. Полис покрывает ответственность при возникновении страхового случая. А на Finance.ua можно оформить полис онлайн за 3 минуты и не переплачивать на границе:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.