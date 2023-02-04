Украинки дома и в Польше ищут работу по разным критериям — исследование Вчера 06:52 — Личные финансы

Во время войны наиболее влиятельным фактором выбора работы для женщин в Украине является высокая заработная плата. За этот пункт отдали голоса 24% опрошенных, это самый большой показатель среди десяти факторов.

Согласно материалам исследования факторов выбора места работы среди женщин, которое опубликовал аналитический центр международного агентства по трудоустройству Gremi Personal, большой заработок меньше интересует украинок в Польше, по крайней мере, этот пункт назвали 18% респонденток.

Больше всего женщин в Польше интересуют комфортная среда и лояльное руководство, за что проголосовали 22%. На территории своего государства украинки озабочены лояльным шефом и коллегами меньше — это важно для 18% опрошенных.

Удобное месторасположение работы в Польше считают преимуществом 9% опрошенных, в то время как в Украине это волнует всего 3% опрошенных. Пункты «возможность карьерного роста и саморазвития» и «гибкий график работы» почти одинаково важны для украинок в двух странах — по 9% в Украине, Польше — по 8%.

Официальное трудоустройство украинок в Польше интересует больше — 20% против 16% в Украине. А социальное страхование — меньше: 6% в Украине против 9% в Польше.

За «наличие длительного отпуска» и «возможность командировок» проголосовало 0% украинок в двух государствах среди всех опрошенных.

«В Польше находится более 1 миллиона украинских беженцев, 71% содержат себя самостоятельно, подавляющая часть из них — женщины. Начиная с 24 февраля мы трудоустроили в Польше более 20 тыс. женщин. Польские работодатели очень конкурируют именно за украинок, поэтому постоянно пытаются улучшить условия. Чтобы помочь руководителям компаний реагировать на приоритеты украинок, мы исследовали факторы, влияющие на выбор наших женщин относительно места работы», — заявила директор по рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.

В агентстве добавляют, что факторы выбора работы для украинок на территории нашего государства и в Польше отличаются по понятным причинам: незнание языка и как следствие сложность найти работу по специальности. Однако 52% украинцев в Польше уже учат язык для овладения профильной работой.

В исследовании приняли участие 1380 женщин в Украине и столько же в Польше. Опрос проводился в течение первых двух недель января 2023 методом электронного анкетирования.

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uamedia По материалам:

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