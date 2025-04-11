Prada покупает Versace за $1,4 миллиарда — Finance.ua

Prada покупает Versace за $1,4 миллиарда
Модный дом Prada договорился о приобретении другого итальянского бренда Versace за 1,38 млрд долларов.
Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что сделка станет самой крупной за всю 112-летнюю историю Prada и поможет укрепить ее позиции как ведущей модной группы Италии.
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«Соглашение возвращает Versace в итальянскую собственность и может поставить компанию в лучшую позицию для конкуренции с крупными конкурентами в сфере роскоши, такими как LVMH и Kering», — пишет Bloomberg.
Агентство напоминает, что в 2018 году Versace приобрела американская компания Michael Kors (сейчас — Capri Holdings) за 1,8 млрд евро — семья Версаче тогда получила 150 млн евро в виде акций Capri.
«Хотя Versace все еще является мировым брендом, он далёк от своего расцвета в 1980-х и 1990-х годах. Амбиции Capri удвоить доходы Versace не оправдались», — отмечает Bloomberg.
Продажа Versace укрепит баланс Capri, позволит выкуп акций и позволит инвестировать в крупнейший бренд — Michael Kors, заявили в Capri.
Акции Capri упали на 13% на торгах в Нью-Йорке после этого заявления. За последний год акции упали примерно на 66%.
«Prada переходит в наступление слияниями и поглощениями после рекордных результатов 2024 года. Тем не менее, Prada стоит в разы меньше, чем ее крупнейшие конкуренты. После того как ее акции упали примерно на 32% с рекордного максимума середины февраля, Prada стоит около 14 миллиардов евро, по сравнению с 264 миллиардами евро у LVMH», — резюмирует издание.
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