Израильский суд отклонил иск ПриватБанка — Finance.ua

Израильский суд отклонил иск ПриватБанка Сегодня 14:34 — Фондовый рынок

Окружной суд Израиля отклонил иск украинского ПриватБанка против его бывших акционеров Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на основании отсутствия юрисдикции.

Израильский суд подверг критике попытку привязать дело исключительно к израильскому гражданству ответчиков, без существенной связи с основным спором, считая это попыткой ненадлежащего использования израильских процессуальных норм. Суд также указал на нарушение в порядке вручения иска, что также признало производство недействительным.

Хотя ответчики формально обязались не заявлять об истечении срока исковой давности, если ПриватБанк повторно подаст иск в надлежащую юрисдикцию в течение шести месяцев, любое существенное возмещение остается сомнительным.

«Мои клиенты не избегают правосудия — они лишь защищаются от манипулятивной попытки выбрать юрисдикцию, которая искусственно связана с делом», — отметил адвокат доктор Рели Лешем.

Решение израильского суда является очередным этапом судебного процесса ПриватБанка, который инициировал рассмотрение дела в разных юрисдикциях, в том числе в Израиле и штате Делавер, США, но пока так и не смог установить юрисдикцию. При этом усилия по поиску судебной инстанции оказались дорогостоящими и в основном непродуктивными.

«Учитывая ситуацию в Украине в результате продолжающегося российского вторжения, агрессивная судебная кампания ПриватБанка все больше выглядит как пародия. Банк потратил сотни миллионов долларов на эти судебные иски, но мало что может продемонстрировать с точки зрения результативности своих действий. Более того, стоимость активов ответчиков, вероятно, подверглась негативному влиянию войны, а следовательно, является абсолютно непропорциональной заявленным сууммам.

Поэтому даже в случае положительного решения суда взыскание практически невозможно. Учитывая нынешнее соотношение рисков и вознаграждений и экономические проблемы Украины, продолжение этой стратегии вызывает серьезные сомнения в ее жизнеспособности и обоснованности", — добавил Рели Лешем.

Между тем решение по длительному делу ПриватБанка в Высоком суде Лондона все еще не вынесено. Слушания завершились в ноябре 2023 года, но никакого решения не было принято.

УНІАН По материалам:

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