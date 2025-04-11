Израильский суд отклонил иск ПриватБанка — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Израильский суд отклонил иск ПриватБанка

Фондовый рынок
106
Окружной суд Израиля отклонил иск украинского ПриватБанка против его бывших акционеров Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на основании отсутствия юрисдикции.
Израильский суд подверг критике попытку привязать дело исключительно к израильскому гражданству ответчиков, без существенной связи с основным спором, считая это попыткой ненадлежащего использования израильских процессуальных норм. Суд также указал на нарушение в порядке вручения иска, что также признало производство недействительным.
Хотя ответчики формально обязались не заявлять об истечении срока исковой давности, если ПриватБанк повторно подаст иск в надлежащую юрисдикцию в течение шести месяцев, любое существенное возмещение остается сомнительным.
«Мои клиенты не избегают правосудия — они лишь защищаются от манипулятивной попытки выбрать юрисдикцию, которая искусственно связана с делом», — отметил адвокат доктор Рели Лешем.
Решение израильского суда является очередным этапом судебного процесса ПриватБанка, который инициировал рассмотрение дела в разных юрисдикциях, в том числе в Израиле и штате Делавер, США, но пока так и не смог установить юрисдикцию. При этом усилия по поиску судебной инстанции оказались дорогостоящими и в основном непродуктивными.
«Учитывая ситуацию в Украине в результате продолжающегося российского вторжения, агрессивная судебная кампания ПриватБанка все больше выглядит как пародия. Банк потратил сотни миллионов долларов на эти судебные иски, но мало что может продемонстрировать с точки зрения результативности своих действий. Более того, стоимость активов ответчиков, вероятно, подверглась негативному влиянию войны, а следовательно, является абсолютно непропорциональной заявленным сууммам.
Поэтому даже в случае положительного решения суда взыскание практически невозможно. Учитывая нынешнее соотношение рисков и вознаграждений и экономические проблемы Украины, продолжение этой стратегии вызывает серьезные сомнения в ее жизнеспособности и обоснованности", — добавил Рели Лешем.
Между тем решение по длительному делу ПриватБанка в Высоком суде Лондона все еще не вынесено. Слушания завершились в ноябре 2023 года, но никакого решения не было принято.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems