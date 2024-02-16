Пожилым водителям в ЕС придется пересдавать на права — Finance.ua

Пожилым водителям в ЕС придется пересдавать на права Сегодня 18:30 — Личные финансы

Пожилым водителям в ЕС придется пересдавать на права, Фото: freepik.com

Европейский Союз рассматривает введение новых правил для пожилых водителей, что имеет целью повышение безопасности дорожного движения.

Эта инициатива, известная под названием Vision Zero, сосредоточена на обеспечении ментального здоровья старших водителей и включает в себя несколько ключевых предложений.

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Одним из основных изменений является введение обязательных психологических тестов для водителей старше 65 лет с целью выявления серьезных возрастных изменений в их поведении или реакции, которые могут повлиять на их способность безопасно управлять автомобилем. Эти тесты позволят оценить, способен ли водитель правильно реагировать на непредсказуемые дорожные ситуации.

Дополнительно водителям, достигшим 70 лет, предлагается проходить специальные курсы для повышения их навыков вождения, а срок действия водительских прав будет ограничен пятью годами.

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С возрастом 75 лет необходимость возобновления водительского удостоверения наступит ежегодно. Также существуют предложения с ограничением срока действия водительских прав для лиц старше 65 лет до двух лет.

Ожидается, что страны Европейского Союза внесут эти изменения в свое законодательство в ближайшем будущем. В контексте стремления Украины к интеграции в Европейский Союз подобные законодательные инициативы могут быть также рассмотрены Верховной Радой Украины, адаптируя национальное законодательство к европейским стандартам безопасности дорожного движения.

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Телеканал 24 По материалам:

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