Появилось больше вариантов для подачи заявления на назначение субсидии — Finance.ua

Появилось больше вариантов для подачи заявления на назначение субсидии
Количество вариантов для подачи заявления на назначение субсидии увеличилось. Теперь подать такое заявление можно в любой сервисный центр Пенсионного фонда.
Почему это удобно? Это значительно облегчает процесс получения пособия по оплате жилищно-коммунальных услуг, поскольку человек может обратиться за его назначением в любом регионе Украины, а не только по месту регистрации.
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Для тех людей, которым субсидии были назначены ранее, обращаться повторно в ПФУ не нужно — назначенные выплаты будут поступать получателям до конца отопительного периода. Обращаться в органы Пенсионного фонда при наличии назначенной субсидии нужно только в том случае, если возникли обстоятельства, влияющие на ее размер или право на выплату.
Подать заявление на назначение пособия по оплате ЖКУ можно не только лично, но и отправив соответствующее заявление и декларацию о доходах на почту ПФУ.
Анонсировали также возможность подачи заявления онлайн через вебпортал электронных услуг и мобильное приложение Пенсионного фонда, однако пока эта услуга недоступна.
Кроме этого, заявления на назначение субсидии и в дальнейшем можно подавать:
- уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных громад;
- ЦПАУ;
- через вебпортал «Дія».
Справка Finance.ua:
- Пенсионный фонд Украины разъяснил, как в условиях войны получить пенсии, жилищные субсидии и льготы. Предусмотрены два пути получения выплат через банки и через «Укрпочту». Подробнее о них рассказали здесь;
- напомним, в этом году в правительстве изменили процесс назначения и уплаты субсидий. Так, с декабря подавать заявление нужно не через органы Минсоцполитики, а в Пенсионный фонд.
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