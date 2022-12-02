Появилось больше вариантов для подачи заявления на назначение субсидии — Finance.ua
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Появилось больше вариантов для подачи заявления на назначение субсидии

Личные финансы
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Появилось больше вариантов для подачи заявления на назначение субсидии
Появилось больше вариантов для подачи заявления на назначение субсидии
Количество вариантов для подачи заявления на назначение субсидии увеличилось. Теперь подать такое заявление можно в любой сервисный центр Пенсионного фонда.
Почему это удобно? Это значительно облегчает процесс получения пособия по оплате жилищно-коммунальных услуг, поскольку человек может обратиться за его назначением в любом регионе Украины, а не только по месту регистрации.
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Для тех людей, которым субсидии были назначены ранее, обращаться повторно в ПФУ не нужно — назначенные выплаты будут поступать получателям до конца отопительного периода. Обращаться в органы Пенсионного фонда при наличии назначенной субсидии нужно только в том случае, если возникли обстоятельства, влияющие на ее размер или право на выплату.
Подать заявление на назначение пособия по оплате ЖКУ можно не только лично, но и отправив соответствующее заявление и декларацию о доходах на почту ПФУ.
Анонсировали также возможность подачи заявления онлайн через вебпортал электронных услуг и мобильное приложение Пенсионного фонда, однако пока эта услуга недоступна.
Появилось больше вариантов для подачи заявления на назначение субсидии
Кроме этого, заявления на назначение субсидии и в дальнейшем можно подавать:
  • уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных громад;
  • ЦПАУ;
  • через вебпортал «Дія».

Справка Finance.ua:

  • Пенсионный фонд Украины разъяснил, как в условиях войны получить пенсии, жилищные субсидии и льготы. Предусмотрены два пути получения выплат через банки и через «Укрпочту». Подробнее о них рассказали здесь;
  • напомним, в этом году в правительстве изменили процесс назначения и уплаты субсидий. Так, с декабря подавать заявление нужно не через органы Минсоцполитики, а в Пенсионный фонд.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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