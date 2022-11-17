За что могут прекратить выплату субсидии — Finance.ua

За что могут прекратить выплату субсидии
В этом году в правительстве изменили процесс назначения и оплаты субсидий. Так, с декабря подавать заявление нужно будет не через органы Минсоцполитики, а в Пенсионный Фонд.
- До 30 ноября украинцы могут обращаться в управления соцзащиты, ЦНАПов по месту жительства или через приложение «Дия».
- С 1 декабря — в сервисный центр Пенсионного фонда Украины независимо от места жительства, в электронной форме через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и мобильное приложение Пенсионного фонда Украины.
Среди причин, за что могут прекратить выплату субсидии — смена места жительства. Сюда входят и другие обстоятельства, исключающие выплату субсидии (например, смерть получателя).
Имейте в виду, что субсидия не может назначаться одновременно по зарегистрированному месту жительства и по месту фактического жительства.
Лишат выплат и из-за долгов по оплате коммуналки. Если просрочено более трех месяцев задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом, срок исковой давности которого не истек и общая сумма которой превышает 680 гривен, то выплата субсидии автоматически прекращается.
Еще одна причина — ложно указанный размер доходов. Этот пункт включает в себя приобретение дорогостоящих товаров или услуг, приобретение права собственности на сумму более 50 тысяч гривен.
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