Повышенные оклады и надбавки: в МОН сказали, как поощряют педагогов в условиях недофинансирования сферы образования — Finance.ua
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Повышенные оклады и надбавки: в МОН сказали, как поощряют педагогов в условиях недофинансирования сферы образования

Казна и Политика
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Повышенные оклады и надбавки: в МОН сказали, как поощряют педагогов в условиях недофинансирования сферы образования
Повышенные оклады и надбавки: в МОН сказали, как поощряют педагогов в условиях недофинансирования сферы образования
В этом году по сравнению с 2022 годом в Госбюджете Украины на зарплаты педагогов заложено на 20,5 млрд грн меньше. Однако в МОН предусмотрена программа поощрения.
Об этом Укринформу сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.
«Государственным бюджетом Украины на 2023 год предельный объем образовательной субвенции, расходы которой направляются на оплату труда педагогических работников общеобразовательных учебных заведений, сокращен более чем на ₴20,5 миллиарда (19%) по сравнению с 2022 годом», — сказал он.
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Чиновник подчеркнул, что существенное уменьшение расходов бюджета на сферу образования связано с тем, что средства в условиях военного положения, прежде всего, направляются на защиту страны, сохранение жизни и здоровья ее граждан, а также из-за необходимости преодоления последствий, вызванных вооруженной агрессией россии.
В целях поощрения педагогических работников с высоким уровнем педагогического мастерства внедрено проведение сертификации учителей украинского языка и математики базового среднего образования.
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«Чтобы поощрить учителей, руководители учебных заведений вправе устанавливать работникам повышенные должностные оклады (ставки заработной платы), надбавки и доплаты за отдельные виды деятельности в размерах, определенных нормативными актами по оплате труда», — рассказал министр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Espreso.tv
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