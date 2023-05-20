Сколько зарабатывают учителя в Украине — Finance.ua

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Сколько зарабатывают учителя в Украине

Личные финансы
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Сколько зарабатывают учителя в Украине
Сколько зарабатывают учителя в Украине
В 2023 году ожидалось повышение зарплат учителей, так что зарплата молодого учителя должна была стартовать от 15 тыс. грн. Но из-за полномасштабной войны с россией это не произошло. Размер зарплат педагога зависит от ставки, доплат и надбавок.
Об этом пишет ТСН.

Какую зарплату получает молодой учитель без стажа работы

Согласно данным Министерства образования, средняя зарплата молодого учителя состоит из:
  • Должностного оклада — 5699 грн (с декабря 2021 по декабрь 2023 года).
  • Прибавки за выслугу лет — 627 грн (10% для молодых учителей).
  • Прибавки за престижность труда — 1254 грн.
  • Вознаграждения за добросовестный труд — 522 грн.
  • Пособия на оздоровление при предоставлении ежегодного отпуска — 522 грн.
  • Других надбавок, таких как классное руководство, проверка тетрадей и т. п. — 1379 грн.
Следовательно, средняя заработная плата молодого учителя без стажа работы составляет 10 574 грн.

Какая зарплата учителя высшей категории в Украине

У учителя высшей категории в Украине должностной оклад 7 001 гривна. Средняя заработная плата вместе с доплатами и надбавками с декабря 2021 года по декабрь 2023 года у учителя высшей категории составляет 13 759 гривен.

Справка Finance.ua:

  • ранее в МОН предоставили таблицу, в которой показан расчет средних зарплат директоров и учителей с разным стажем и категориями. Например, директор должен получать около 16 тыс. грн, учителя — от 10,5 до 13,8 тыс. грн;
  • в Украине участникам боевых действий и их детям предоставляется государственная поддержка для получения образования в государственных и коммунальных учебных заведениях — профессионально-технического, профессионального высшего и высшего. Льготы предусмотрены для студентов, обучающихся на дневной форме бакалавриата или магистратуры.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
ТСН
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