Часть учителей в Украине будет выходить на пенсию позже — Finance.ua

Часть учителей в Украине будет выходить на пенсию позже Сегодня 09:45

В Украине оптимизируют и упростят несколько видов соцвыплат. При этом изменения претерпели и требования к стажу для педагогов при выходе на пенсию.

Данные содержит Закон Украины «О пенсионном обеспечении». Так, учителя в Украине имеют право выйти на пенсию до достижения 60-летнего возраста — по выслуге лет.

Учителя будут выходить на пенсию позже

Педагоги могут получить пенсию с 55 лет, но только при наличии определенной продолжительности специального стажа.

Тем не менее, такая ​​возможность предоставляется не всем. Только те лица, которые к 55 годам уже накопили необходимую продолжительность специального стажа. С 1 апреля 2023 года это требование к стажу увеличили на полгода: с 29 лет до 29,5 лет.

Заметим, это не последнее повышение требований к стажу учителей. Еще раз его продлят на полгода с 1 апреля 2024 года.

Когда учителям и преподавателям повысят зарплату

Минобразования уже активно работает над вопросом повышения зарплат педагогов. Как учителей, так и преподавателей, заявил министр образования Оксен Лисовой.

Действующие зарплаты педагогов, по его мнению, — это унижение. Они должны получать достойные зарплаты.

Если мы хотим воспитывать гражданина, то должны сделать так, чтобы педагог чувствовал себя достойным человеком, подчеркнул Лисовой.

При этом добавил, что общался по этому вопросу с руководителями нашего государства.

Повышение должно быть системным, говорят в МОН.

Телеканал 24 По материалам:

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