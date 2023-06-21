Часть учителей в Украине будет выходить на пенсию позже — Finance.ua

Часть учителей в Украине будет выходить на пенсию позже
В Украине оптимизируют и упростят несколько видов соцвыплат. При этом изменения претерпели и требования к стажу для педагогов при выходе на пенсию.
Данные содержит Закон Украины «О пенсионном обеспечении». Так, учителя в Украине имеют право выйти на пенсию до достижения 60-летнего возраста — по выслуге лет.
Учителя будут выходить на пенсию позже
Педагоги могут получить пенсию с 55 лет, но только при наличии определенной продолжительности специального стажа.
Тем не менее, такая возможность предоставляется не всем. Только те лица, которые к 55 годам уже накопили необходимую продолжительность специального стажа. С 1 апреля 2023 года это требование к стажу увеличили на полгода: с 29 лет до 29,5 лет.
Заметим, это не последнее повышение требований к стажу учителей. Еще раз его продлят на полгода с 1 апреля 2024 года.
Когда учителям и преподавателям повысят зарплату
- Минобразования уже активно работает над вопросом повышения зарплат педагогов. Как учителей, так и преподавателей, заявил министр образования Оксен Лисовой.
- Действующие зарплаты педагогов, по его мнению, — это унижение. Они должны получать достойные зарплаты.
- Если мы хотим воспитывать гражданина, то должны сделать так, чтобы педагог чувствовал себя достойным человеком, подчеркнул Лисовой.
- При этом добавил, что общался по этому вопросу с руководителями нашего государства.
- Повышение должно быть системным, говорят в МОН.
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