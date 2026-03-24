Повышение зарплаты учителей: Лисовой рассказал о проблемах из-за позиции профсоюзов

Профсоюзы не согласны ни на повышение нагрузки, ни на изменение структуры оплаты труда

Министерство образования и науки разработало законопроект об изменении системы оплаты труда педагогов, однако пока документ не имеет поддержки профессиональных союзов.

Об этом сообщил министр Оксен Лисовой на пресс-конференции по итогам трех лет работы команды Минобразования, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, законопроект уже подготовлен и находится на стадии обсуждения, прежде всего с профсоюзами. В то же время, на данный момент их согласия нет.

«Профсоюзы не согласны ни на повышение нагрузки, ни на изменение структуры оплаты труда. Предварительно у нас нет их согласия. В то же время профсоюз педагогов является крупнейшим в стране и хорошо организованным, поэтому его позицию необходимо учитывать», — отметил Лисовой.

Позиция Минобразования

Министр подчеркнул, что в условиях изнурения общества и относительно низкой оплаты труда педагогов ведомство не может игнорировать позицию профессионального сообщества и вводить жесткие изменения.

По его словам, законопроект будет представлен на рассмотрение правительства, центральных органов исполнительной власти, а впоследствии и парламента только после того, как профессиональные сообщества по крайней мере займут нейтральную позицию по предложенным изменениям.

Альтернативный сценарий

В этой связи министр рассказал, что у ведомства есть «план Б», к которому склоняются профессиональные союзы.

«Они понимают, что изменение структуры заработной платы требует больше времени, чтобы мы проработали и учли целый ряд разнообразных предложений, которые конструктивно повлияют на заработную плату учителей. Поэтому на сегодня такой сценарий — принятие закона, который будет вступать в силу позже, также существует», — отметил он.

На уточняющий вопрос Лисовой ответил, что это может произойти с 2027 года.

Решения в госбюджете-2026

По результатам рассмотрения в Верховной Раде государственный бюджет на 2026 год не предусматривает увеличения недельной погрузки и перевода учителей с бессрочных на срочные контракты.

Документом предусмотрено с 1 января 2026 года повышение зарплаты педагогических работников на 30%, а с 1 сентября 2026 года — еще на 20%. В то же время, правительству поручено разработать новую систему оплаты труда, которая будет предусматривать значительный базовый должностной оклад и которая должна заработать с сентября 2026 года.

23 декабря 2025 года в Минобразования рассказали, какие четыре модели оплаты труда педагогов на сегодняшний день разработало ведомство для дальнейшего обсуждения с заинтересованными сторонами. В частности, модели предполагают:

увеличение нагрузки;

отсутствие увеличения нагрузки;

пропорциональное повышение зарплат для разных категорий учительства;

непропорциональное повышение с акцентом на молодого учителя для стимулирования входа в профессию.

С 1 января 2026 года учителя всех специальностей, воспитатели, ассистенты воспитателей, педагоги-организаторы, практические психологи, педагоги внешкольного образования и другие педагогические работники заведений дошкольного, общего среднего, внешкольного и профессионального образования получили повышение заработной платы на 30%.

21 января в Минобразования заявили, что новая модель оплаты труда педагогических и научно педагогических работников должна заработать с 1 сентября 2026 года.

В то же время, в середине февраля министр образования Оксен Лисовой заявил, что в случае, если педагогические сообщества не согласуют один из четырех сценариев реформы структуры зарплаты учителей, с сентября будет просто повышение на 20%

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Министерство образования и науки разработало калькулятор для точного расчета заработной платы учителя с учетом повышения. Калькулятор предназначен для того, чтобы с учетом повышения оклада каждый учитель мог индивидуально рассчитать точную сумму заработной платы, в том числе со всеми надбавками и доплатами.

