0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Повышение зарплаты учителей: Лисовой рассказал о проблемах из-за позиции профсоюзов

Личные финансы
12
Профсоюзы не согласны ни на повышение нагрузки, ни на изменение структуры оплаты труда
Профсоюзы не согласны ни на повышение нагрузки, ни на изменение структуры оплаты труда
Министерство образования и науки разработало законопроект об изменении системы оплаты труда педагогов, однако пока документ не имеет поддержки профессиональных союзов.
Об этом сообщил министр Оксен Лисовой на пресс-конференции по итогам трех лет работы команды Минобразования, передает «Интерфакс-Украина».
По его словам, законопроект уже подготовлен и находится на стадии обсуждения, прежде всего с профсоюзами. В то же время, на данный момент их согласия нет.
«Профсоюзы не согласны ни на повышение нагрузки, ни на изменение структуры оплаты труда. Предварительно у нас нет их согласия. В то же время профсоюз педагогов является крупнейшим в стране и хорошо организованным, поэтому его позицию необходимо учитывать», — отметил Лисовой.

Позиция Минобразования

Министр подчеркнул, что в условиях изнурения общества и относительно низкой оплаты труда педагогов ведомство не может игнорировать позицию профессионального сообщества и вводить жесткие изменения.
По его словам, законопроект будет представлен на рассмотрение правительства, центральных органов исполнительной власти, а впоследствии и парламента только после того, как профессиональные сообщества по крайней мере займут нейтральную позицию по предложенным изменениям.

Альтернативный сценарий

В этой связи министр рассказал, что у ведомства есть «план Б», к которому склоняются профессиональные союзы.
«Они понимают, что изменение структуры заработной платы требует больше времени, чтобы мы проработали и учли целый ряд разнообразных предложений, которые конструктивно повлияют на заработную плату учителей. Поэтому на сегодня такой сценарий — принятие закона, который будет вступать в силу позже, также существует», — отметил он.
На уточняющий вопрос Лисовой ответил, что это может произойти с 2027 года.

Решения в госбюджете-2026

По результатам рассмотрения в Верховной Раде государственный бюджет на 2026 год не предусматривает увеличения недельной погрузки и перевода учителей с бессрочных на срочные контракты.
Документом предусмотрено с 1 января 2026 года повышение зарплаты педагогических работников на 30%, а с 1 сентября 2026 года — еще на 20%. В то же время, правительству поручено разработать новую систему оплаты труда, которая будет предусматривать значительный базовый должностной оклад и которая должна заработать с сентября 2026 года.
Читайте также
23 декабря 2025 года в Минобразования рассказали, какие четыре модели оплаты труда педагогов на сегодняшний день разработало ведомство для дальнейшего обсуждения с заинтересованными сторонами. В частности, модели предполагают:
  • увеличение нагрузки;
  • отсутствие увеличения нагрузки;
  • пропорциональное повышение зарплат для разных категорий учительства;
  • непропорциональное повышение с акцентом на молодого учителя для стимулирования входа в профессию.
С 1 января 2026 года учителя всех специальностей, воспитатели, ассистенты воспитателей, педагоги-организаторы, практические психологи, педагоги внешкольного образования и другие педагогические работники заведений дошкольного, общего среднего, внешкольного и профессионального образования получили повышение заработной платы на 30%.
Читайте также
21 января в Минобразования заявили, что новая модель оплаты труда педагогических и научно педагогических работников должна заработать с 1 сентября 2026 года.
В то же время, в середине февраля министр образования Оксен Лисовой заявил, что в случае, если педагогические сообщества не согласуют один из четырех сценариев реформы структуры зарплаты учителей, с сентября будет просто повышение на 20%
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Министерство образования и науки разработало калькулятор для точного расчета заработной платы учителя с учетом повышения. Калькулятор предназначен для того, чтобы с учетом повышения оклада каждый учитель мог индивидуально рассчитать точную сумму заработной платы, в том числе со всеми надбавками и доплатами.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
ЗарплатаМинобразования
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems