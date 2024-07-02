Повышение тарифов в Украине: нардеп сообщил, чего ожидать в этом году — Finance.ua

Повышение тарифов в Украине: нардеп сообщил, чего ожидать в этом году Сегодня 17:00 — Личные финансы

Повышение тарифов в Украине: нардеп сообщил, чего ожидать в этом году

Народный депутат Олег Семинский заявил, что до конца года не ожидается повышение тарифов на газ, электроэнергию и воду, несмотря на намеки МВФ. Он также отметил, что стоимость добычи газа позволяет сохранить стабильные цены на него.

Об этом сообщил народный депутат Олег Семинский в эфире Ранок.Live.

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Семинский отметил, что хотя МВФ настаивает на повышении тарифов до уровня европейских цен, важно учитывать уровень доходов украинцев. Он подчеркнул, что повышение тарифов на газ, электроэнергию и воду до конца года не ожидается.

«Если мы говорим о поднятии таких базовых вещей, как тарифы на газ, электроэнергию и воду, то следует обращать внимание и на доходы украинцев. Я лично думаю, что до конца года не будет поднятия никаких тарифов», — заявил депутат.

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Он добавил, что стоимость добычи тысячи кубометров газа составляет около 80 долларов, поэтому повышение тарифов на газ не предвидится.

«На газ у нас вообще есть запас, ведь себестоимость добычи тысячи кубических метров газа колеблется в районе 80 долларов, то поднятия по газу точно никакого не будет», — подчеркнул нардеп.

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Семинский подчеркнул, что, несмотря на намеки МВФ на повышение тарифов, необходимо исходить из существующих в стране реалий. По мнению депутата, голосов в зале Верховной Рады для повышения тарифов не хватит.

«У меня ощущение такое, что количества голосов по повышению тарифов в зале Верховной Рады не наберется. По крайней мере, нам нужно начать отопительный сезон и посмотреть, как оно будет до конца года», — подытожил народный депутат.

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