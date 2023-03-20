Повышение тарифов на воду: в регуляторе рассказали, насколько возрастут суммы в платежках — Finance.ua

Повышение тарифов на воду: в регуляторе рассказали, насколько возрастут суммы в платежках Сегодня 10:05 — Личные финансы

Повышение тарифов на воду: в регуляторе рассказали, насколько возрастут суммы в платежках

Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявила, что средние расходы домохозяйств на воду и водоотвод после запланированного на 2023 год повышения тарифов увеличатся на 60 грн.

Об этом говорится в разъяснении НКРЭКУ.

«В среднем по лицензиатам НКРЭКУ за 2 этапа пересмотра тарифов расходы одного домохозяйства (семья из 2-3 человек) на водоснабжение и водоотвод за месяц ориентировочно вырастут на 60 грн», — говорится в сообщении.

В регуляторе разъяснили, что на первом этапе пересмотра роста уровня средневзвешенных тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод лицензиатов НКРЭКУ будет в среднем на уровне 12,3%, а на втором этапе — 14,1%.

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Необходимость пересмотра тарифов обусловлена постоянным изменением стоимости составляющих, влияющих на себестоимость услуг по централизованному водоснабжению и централизованному водоотводу, заявили в НКРЭКУ.

«То есть, если изменились цены на электрическую энергию, реагенты, горюче-смазочные материалы и т.д., соответственно возникает необходимость в пересмотре тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод с учетом актуальных цен составляющих себестоимости этих услуг. Кроме того, необходимо обратить внимание на то, что в тарифах на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод лицензиатов НКРЭКУ включается инвестиционная составляющая, размер которой зависит от мер, определенных одобренной инвестиционной программой на соответствующий год», — говорится в сообщении.

В Комиссии добавляют, что за период 2022-2023 гг. возросли следующие расходы:

на электроэнергию — в среднем на 18%;

на топливо — в два раза;

на реагенты — в два раза.

«Если тарифы на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод не будут покрывать экономически обоснованные затраты себестоимости этих услуг, последствия могут быть негативными. Отсутствие тарифных средств на реагенты скажется на качестве воды и будет представлять угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения. Ухудшится состояние расчетов водоканалов за электрическую энергию, возникнет задолженность, что негативно повлияет на энергетическую отрасль. Также повысится уровень износа сетей и оборудования, увеличится количество аварийных ситуаций и время на возобновление работы систем водоснабжения и водоотвода. К тому же это приведет к оттоку квалифицированных кадров на водоканалах из-за ненадлежащего уровня заработной платы», — говорится в разъяснении.

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Тарифы для лицензиатов НКРЭКУ последний раз пересматривались еще до широкомасштабной войны с рф, в декабре 2021 года.

Справка Finance.ua:

регулятор рассмотрит поэтапное повышение тарифов на воду: с 1 апреля и 1 июля;

первоначально Нацкомиссия по тарифам (НКРЭКУ) 27 декабря 2022 года утвердила повышение тарифов на водоснабжение на 10-30% в зависимости от региона на следующие полгода. В регуляторе объясняли повышение тарифов увеличением объемов реализации, расходов на оплату труда, увеличением амортизации и удорожанием электроэнергии. Однако уже 30 декабря 2022 года регулятор отменил решение о повышении тарифов на водоснабжение с 1 января, а проект постановления направили на доработку.

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Економічна Правда По материалам:

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