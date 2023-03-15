Рост тарифов на воду: назвали причины вероятного подорожания — Finance.ua

Рост тарифов на воду: назвали причины вероятного подорожания Сегодня 15:02 — Личные финансы

Рост тарифов на воду: назвали причины вероятного подорожания

Основными причинами предполагаемого подорожания водоснабжения является рост стоимости электроэнергии, реагентов, материалов. Об этом рассказал президент Ассоциации «Укрводоканалекология» Дмитрий Новицкий.

По его словам, водоканалы разделили на три категории:

Водоканалы, непосредственно расположенные либо в зоне боевых действий, либо близко к ней. Водоканалы, расположенные дальше, однако понесли значительные потери вследствие того, что уехало большое количество потребителей. «Уменьшилась реализация воды. Это существенно отразилось на финансовом положении предприятий», — сказал Новицкий. Водоканалы на западе Украины, где увеличилось количество людей, увеличилась нагрузка на сети и соответственно увеличилось количество аварий.

«Те дополнительные расходы, которые возникли у водоканалов плюс рост стоимости электроэнергии, реагентов, материалов в связи с тем, что нарушены были логистические цепочки, привело к необходимости увеличения тарифа», — сказал Новицкий.

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По его словам, водоканалы — это естественные монополии и их финансирование возможно из двух источников — местного или государственного бюджета или тарифа.

«Если финансировать водоканалы на средства бюджета, то и рост тарифа не будет таким большим или вообще не будет. Такой вариант существует. Такая система очень сомнительна, ее называли разница в тарифах. Водоканал доказывает расходы. Их проверяет большое количество структур. Для больших водоканалов — это НКРЭКУ, для местных — соответствующие местные структуры. Поэтому затраты объективны», — сказал президент «Укрводоканалэкология».

По словам Новицкого, разница между расходами и утвержденным тарифом должна быть погашена из бюджета. Он также объяснил, что может быть микс финансирования — тариф и бюджет.

«Именно это мы предлагаем: поднять тариф на минимальный, экономически обоснованный уровень. А тем людям, которым сложно платить, помогать на средства бюджетов. Когда есть адресная помощь тем, кому нужно помогать, это гораздо дешевле, и водоканалам проще для обеспечения неотложных потребностей», — сказал он.

Новицкий отметил, что цифра, опубликованная национальным регулятором, касается 45 водоканалов, около 10% (рост тарифа. — Ред.).

«Это достаточно незначительный рост, позволит перекрыть потребности водоканалов для перекрытия той разницы, которая возникла в 2022 году. В системе платежей за ЖКХ плата за водоснабжение и водоотвод наименьшая», — сказал он.

Справка Finance.ua:

26 декабря Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и компуслуг, предложила в два этапа повысить тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод на 10-30% в зависимости от региона. Согласно обнародованному документу, первый этап подорожания был запланирован с 1 января 2023 года, второй — с июля 2023 года;

27 декабря НКРЭКУ приняла соответствующее постановление о повышении тарифов на водоснабжение;



в НКРЭКУ отметили, что повышение тарифов спровоцировано несколькими факторами: подорожанием электроэнергии, износом сети, уменьшением объемов реализации и увеличением расходов на оплату труда;

30 декабря НКРЭКУ отменила ранее принятое постановление о повышении тарифов на водоснабжение;



а 10 марта НКРЭКУ сообщила, что планирует в марте 2023 года включить в повестку дня открытого слушания вопрос об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод для 33 предприятий. Они будут действовать с 1 апреля 2023 года.



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