Украинцам дважды пересчитают тарифы на воду: какими будут новые цены — Finance.ua
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Украинцам дважды пересчитают тарифы на воду: какими будут новые цены

Личные финансы
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Украинцам дважды пересчитают тарифы на воду: какими будут новые цены
Украинцам дважды пересчитают тарифы на воду: какими будут новые цены
В рамках повышения тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод стоимость услуг для каждого отдельного украинского города повысится по-разному.
Информацию о новых тарифах обнародовала пресс-служба Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
По данным Нацкомиссии, ориентировочно тарифы на воду будут следующими:
Украинцам дважды пересчитают тарифы на воду: какими будут новые цены
Украинцам дважды пересчитают тарифы на воду: какими будут новые цены
Оставить тарифы на прежнем уровне, как считают в комиссии, больше невозможно. Среди причин:
  • повышение затрат на электроэнергию;
  • рост стоимости ремонтов и необходимость в обновлении водосетей;
  • сокращение количества потребителей примерно на 10%.

Когда ожидать повышения цен

Комиссия планирует повысить тарифы в два этапа: сначала 1 апреля и снова 1 июля. Вопрос о повышении тарифов намерен внести в повестку дня заседания комиссии в форме открытого слушания в марте.
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Проекты тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод внимательно проверили, поэтому перерасчет соответствует требованиям действующего законодательства.
«Чтобы сдержать финансовую нагрузку на потребителей и обеспечить предоставление услуг централизованного водоснабжения и централизованного водоотвода надлежащего качества, регулятором были минимизированы расходы в структуре тарифов», — говорилось в сообщении Нацкомиссии 10 марта 2023 года.
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По материалам:
Фокус
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