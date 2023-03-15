Украинцам дважды пересчитают тарифы на воду: какими будут новые цены — Finance.ua

Украинцам дважды пересчитают тарифы на воду: какими будут новые цены Сегодня 09:04 — Личные финансы

Украинцам дважды пересчитают тарифы на воду: какими будут новые цены

В рамках повышения тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод стоимость услуг для каждого отдельного украинского города повысится по-разному.

Информацию о новых тарифах обнародовала пресс-служба Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

По данным Нацкомиссии, ориентировочно тарифы на воду будут следующими:

Оставить тарифы на прежнем уровне, как считают в комиссии, больше невозможно. Среди причин:

повышение затрат на электроэнергию;

рост стоимости ремонтов и необходимость в обновлении водосетей;

сокращение количества потребителей примерно на 10%.

Когда ожидать повышения цен

Комиссия планирует повысить тарифы в два этапа: сначала 1 апреля и снова 1 июля. Вопрос о повышении тарифов намерен внести в повестку дня заседания комиссии в форме открытого слушания в марте.

Проекты тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод внимательно проверили, поэтому перерасчет соответствует требованиям действующего законодательства.

«Чтобы сдержать финансовую нагрузку на потребителей и обеспечить предоставление услуг централизованного водоснабжения и централизованного водоотвода надлежащего качества, регулятором были минимизированы расходы в структуре тарифов», — говорилось в сообщении Нацкомиссии 10 марта 2023 года.

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Фокус По материалам:

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