Повышение минимальной зарплаты в Польше: сколько будут зарабатывать украинцы в Польше с 1 июля — Finance.ua

Повышение минимальной зарплаты в Польше: сколько будут зарабатывать украинцы в Польше с 1 июля Сегодня 08:00 — Личные финансы

Повышение минимальной зарплаты в Польше: сколько будут зарабатывать украинцы в Польше с 1 июля

С 1 июля произошел второй за год рост минимальных зарплат в Польше.

Об этом сообщают в Миграционной платформе EWL

Что это значит

Минимальные оклады и почасовые ставки для украинцев в Польше выросли на 110 злотых брутто (почти на 1 тыс. грн) — до 3 600 злотых брутто (ориентировочно 2783 злотых нетто — примерно 25,3 тыс. грн) для тех, кто работает по трудовому договору.

Минимальная ставка в час для работающих по договору поручения составляет сейчас — 23,50 злотых брутто (210 грн). В месяц это соответственно — 4700 -5875 злотых в зависимости от количества отработанных часов (это ориентировочно 42,6−53,2 тыс. грн).

Каких вакансий больше всего

Больше всего вакансий для украинцев без обязанности знания польского языка и опыта предлагают в сфере логистики (это работа с комплектацией и упаковкой посылок на складах одежды и продуктовых складах) — такие вакансии есть на территории всей страны.

Больше всего из них в Нижнесилезском (с центром во Вроцлаве), Поморском (Гданьск), Великопольском (Познань) и Мазовецком (Варшава) воеводствах.

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В среднем можно заработать от 5500 до 6800 злотых (49,8 — 61,6 тыс. грн) в зависимости от количества рабочих часов.

Много работы на предприятиях пищевой и перерабатывающей индустрии. Речь идет об упаковке яиц, изготовлении сосисок или производстве другой мясной продукции. Предприятия, предлагающие такую ​​работу, находятся преимущественно в Великопольском воеводстве.

Также есть вакансии на предприятиях рыбной переработки в основном в Поморском регионе (Гданьск).

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Ближе к границе с Германией и Словакией украинцам предлагают вакансии на предприятиях машиностроительной отрасли. Это воеводства с центрами во Вроцлаве и Катовице.

Польская экономика сталкивается с дефицитом кадров, поэтому одной из востребованных вакансий в Польше является рекрутер — человек, который занимается поиском и привлечением кадров.

«Это работа, которую можно выполнять онлайн из Украины или Польши как дополнительный заработок. За нее платят от 1000 до 50 000 злотых (от 9 тыс. до 453 тыс. грн). Кадровые агентства готовы тратить средства на обучение рекрутеров и предлагают всяческие бонусы. Все потому, что у польских предприятий есть заказы, а рабочих рук не хватает — из-за нехватки мужчин и миграции украинцев в другие страны Европы, где они тоже имеют упрощенный доступ к рынку труда. Своими ресурсами Польша не может справиться — уровень безработицы в стране остается низким», — рассказывает директор департамента рекрутации Миграционной платформы EWL Марьяна Семенюк.

Уровень безработицы в Польше

По данным Главного статистического управления Польши, уровень безработицы в Польше в мае составил 5,1%.

Евростат в апреле фиксировал в Польше наравне с Чехией самый низкий уровень безработицы в Европе — 2,7%.

С начала года минимальная зарплата в Польше выросла почти на 600 злотых. В этом году размер минимального оклада в Польше уже увеличивали в январе — до 3490 с 3010 злотых брутто.

Повышение также влияет на надбавки за работу в ночное время, оплату парковки, пособие по беременности и родам, больничные или выходное пособие. Поскольку все выплаты рассчитываются на основе национального минимума.

Повышение зарплаты в 2024 году

В 2024 году снова ожидается двойное повышение минимальной заработной платы в Польше.

Сначала размер минималки вырастет в январе до 4242 злотых брутто по трудовому договору (38,5 тыс. грн) и 27,70 злотых брутто почасово (249 грн). А затем — в июле 2024 года до 4300 злотых брутто (около 39 тыс. грн) и 28,10 злотых брутто почасово (253 грн).

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