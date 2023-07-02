Сколько денег украинцы высылают из Польши домой — Finance.ua

Сколько денег украинцы высылают из Польши домой
Более половины украинцев в Польше присылают деньги своим родным в Украину. Эксперты узнали, о каких ежемесячных суммах идет речь.
Исследование «Граждане Украины на польском рынке труда. Новые вызовы и перспективы» провела миграционная платформа EWL. Установили, что более половины украинцев в Польше — 56% - помогают своим родным в Украине и присылают деньги, пишет 24 канал.
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В среднем речь идет о сумме около 771 злотого в месяц. Эксперты считают, что украинцы смогли успешно выйти на польский рынок труда. И беженцы, и трудовые мигранты нашли источник дохода, позволяющий им зарабатывать и отправлять средства в Украину.
Работники, приехавшие в Польшу еще до вторжения рф, присылают домой около 899 злотых в месяц. В случае беженцев эта сумма меньше — ежемесячно около 578 злотых.
По данным этого исследования:
- 56% украинцев в Польше отправляют деньги в Украину;
- 38% украинцев не присылают средства домой;
- 6% респондентов получают деньги из Украины.
Большую часть средств украинские беженцы в Польше тратят на содержание своих семей. Особенно если они приехали вместе с детьми.
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