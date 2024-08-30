Повлияла ли мобилизация на кредитование физических лиц: ответ банкиров — Finance.ua

Повлияла ли мобилизация на кредитование физических лиц: ответ банкиров
Банковские портфели растут, несмотря на усиление мобилизации: военные остаются среди активных заемщиков банков, женщины стали активнее брать кредиты, а новый толчок получило кредитование онлайн.
Об этом рассказали банкиры во время круглого стола «Потребительское кредитование в Украине: тенденции 2024 года», проведенного «Финансовым клубом».
«Драйвер у нас — „єОселя“, а там есть возможность кредитовать военных. 62% всех выданных кредитов — это военнослужащие. Поэтому на наш портфель мобилизация не повлияла», — говорит начальник управления продаж департамента розничного бизнеса Укргазбанка Владимир Клименко.
Директор департамента развития карточного бизнеса и потребительского кредитования Аккордбанка Александр Кутас уверяет, что на их портфель мобилизация также не оказала негативного влияния.
«Рынок потребительского кредитования гибкий. Есть перекос в сторону того, что мужчин меньше, потому что они в армии. Но ситуация с прострочкой не отличается от довоенной. И если мы говорим о средних чеках в 50−60 тыс. грн, то действительно больше женщин оформляют кредиты, независимо от того, кто потом платит по этим кредитам», — сказал банкир.
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«Мы ощутили падение трафика физического присутствия мужчин в торговых центрах, магазинах, физически приходящих и покупающих товар. И на первый план вышли все кредиты, которые можно оформить онлайн», — говорит руководитель розничного бизнеса Сенс Банка Юлия Тур.
Это ускоряет развитие этого сегмента.
«Очень активно у нас сейчас развивается потребительское кредитование онлайн. Мы подключаем партнеров, около 80 уже подключены. Очень активно развивается этот рынок, когда ты все для дома покупаешь, не выходя из дома», — отметила она.
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