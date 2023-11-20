Потребности Украины в этом году составляют $45 миллиардов: глава НБУ сказал, сколько уже получили — Finance.ua

Потребности Украины в этом году составляют $45 миллиардов: глава НБУ сказал, сколько уже получили Сегодня 15:02 — Казна и Политика

Потребности Украины в этом году составляют $45 миллиардов: глава НБУ сказал, сколько уже получили, forbes.ua

Никакого сокращения финансовой поддержки Украины пока не наблюдается.

Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный в интервью международному изданию The Banker.

«Конечно, мы следим за ситуацией в странах-донорах, и естественно, что мы обеспокоены. С начала года Украина получила более 35 млрд долларов финансовой поддержки. Наши нужды к концу года составляют 45 млрд долларов. Мы рассчитываем, что все эти средства придут в Украину и все необходимые решения будут найдены», — сказал он.

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Пышный также выразил уверенность, что 300 млрд долларов замороженных западными странами активов российского центробанка пойдут на восстановление Украины.

«Дебаты о правовых основаниях для передачи российских активов Украине продолжаются, но в последнее время активизировалась дискуссия о переводе в Украину доходов, полученных от остающихся в обращении российских активов. Над этим упорно работают украинские дипломаты и юристы», — сообщил глава НБУ.

Напомним, в октябре лидеры ЕС одобрили планы использования для помощи Украине доходов, полученных от замороженных российских активов, удерживаемых Европейским международным центральным депозитарием ценных бумаг Euroclear в Брюсселе. Ожидается, что законодательные предложения Еврокомиссия подаст в декабре.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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