Потребности Украины в этом году составляют $45 миллиардов: глава НБУ сказал, сколько уже получили — Finance.ua
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Потребности Украины в этом году составляют $45 миллиардов: глава НБУ сказал, сколько уже получили

Казна и Политика
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Потребности Украины в этом году составляют $45 миллиардов: глава НБУ сказал, сколько уже получили
Потребности Украины в этом году составляют $45 миллиардов: глава НБУ сказал, сколько уже получили, forbes.ua
Никакого сокращения финансовой поддержки Украины пока не наблюдается.
Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный в интервью международному изданию The Banker.
«Конечно, мы следим за ситуацией в странах-донорах, и естественно, что мы обеспокоены. С начала года Украина получила более 35 млрд долларов финансовой поддержки. Наши нужды к концу года составляют 45 млрд долларов. Мы рассчитываем, что все эти средства придут в Украину и все необходимые решения будут найдены», — сказал он.
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Пышный также выразил уверенность, что 300 млрд долларов замороженных западными странами активов российского центробанка пойдут на восстановление Украины.
«Дебаты о правовых основаниях для передачи российских активов Украине продолжаются, но в последнее время активизировалась дискуссия о переводе в Украину доходов, полученных от остающихся в обращении российских активов. Над этим упорно работают украинские дипломаты и юристы», — сообщил глава НБУ.
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Напомним, в октябре лидеры ЕС одобрили планы использования для помощи Украине доходов, полученных от замороженных российских активов, удерживаемых Европейским международным центральным депозитарием ценных бумаг Euroclear в Брюсселе. Ожидается, что законодательные предложения Еврокомиссия подаст в декабре.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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