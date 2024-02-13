Потребности сектора безопасности и обороны в январе были профинансированы на 100% — СНБО — Finance.ua

Потребности сектора безопасности и обороны в январе были профинансированы на 100% — СНБО Сегодня 17:39 — Казна и Политика

Потребности сектора безопасности и обороны в январе были профинансированы на 100% — СНБО

В Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что финансирование сектора безопасности и обороны Украины в январе 2024 года осуществлено в полном объеме.

Об этом СНБО сообщает в Фейсбуке.

«На нужды сектора безопасности и обороны Украины в январе текущего года было направлено 134 881,5 млн грн, что составляет 100% от плана. Следовательно, финансирование сектора безопасности и обороны по этому источнику финансирования осуществлялось в соответствии с помесячной росписью ассигнований в полном объеме», — отметил руководитель службы по вопросам финансового обеспечения выполнения мероприятий в сфере национальной безопасности и обороны Аппарата СНБО Украины Николай Дышлюк.

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По его словам, анализ результатов соответствующего финансирования сектора безопасности и обороны Украины был проведен по поручению секретаря СНБО Алексея Данилова.

В целом за счет общего фонда государственного бюджета на 2024 год для нужд сектора безопасности и обороны предусмотрено 1 546 708,7 млн ​​грн.

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Общий ресурс на 2024 год для нужд сектора безопасности и обороны Украины предусмотрено в сумме 1 692 613 млн гривен, что составляет 22,1% валового внутреннего продукта.

В течение января текущего года для органов сектора безопасности и обороны Украины на срочные нужды дополнительно предусмотрено 3 910,8 млн грн.

Укрінформ По материалам:

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