Потребности сектора безопасности и обороны в январе были профинансированы на 100% — СНБО — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Потребности сектора безопасности и обороны в январе были профинансированы на 100% — СНБО

Казна и Политика
0
Потребности сектора безопасности и обороны в январе были профинансированы на 100% — СНБО
Потребности сектора безопасности и обороны в январе были профинансированы на 100% — СНБО
В Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что финансирование сектора безопасности и обороны Украины в январе 2024 года осуществлено в полном объеме.
Об этом СНБО сообщает в Фейсбуке.
«На нужды сектора безопасности и обороны Украины в январе текущего года было направлено 134 881,5 млн грн, что составляет 100% от плана. Следовательно, финансирование сектора безопасности и обороны по этому источнику финансирования осуществлялось в соответствии с помесячной росписью ассигнований в полном объеме», — отметил руководитель службы по вопросам финансового обеспечения выполнения мероприятий в сфере национальной безопасности и обороны Аппарата СНБО Украины Николай Дышлюк.
Читайте также
По его словам, анализ результатов соответствующего финансирования сектора безопасности и обороны Украины был проведен по поручению секретаря СНБО Алексея Данилова.
В целом за счет общего фонда государственного бюджета на 2024 год для нужд сектора безопасности и обороны предусмотрено 1 546 708,7 млн ​​грн.
Читайте также
Общий ресурс на 2024 год для нужд сектора безопасности и обороны Украины предусмотрено в сумме 1 692 613 млн гривен, что составляет 22,1% валового внутреннего продукта.
В течение января текущего года для органов сектора безопасности и обороны Украины на срочные нужды дополнительно предусмотрено 3 910,8 млн грн.

Как менялись расходы на оборону за годы независимости Украины 🔍

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.