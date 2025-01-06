Потребление электроэнергии существенно выросло: назвали причину — Finance.ua

Потребление электроэнергии существенно выросло: назвали причину
В начале рабочей недели потребление электроэнергии в Украине увеличилось. Это объясняется снижением температуры в большинстве регионов по сравнению с концом прошлой недели.
Об этом сообщает прессслужба «Укрэнерго».
«Потребление электроэнергии по состоянию на 9:30 было на 5,6% выше, чем в это же время в предыдущий рабочий день — в пятницу, 3 января», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в воскресенье, 5 января, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на том же уровне, что и в предыдущий выходной день — в субботу, 4 января.
В то же время, как отметили в компании, потребление электроэнергии отвечает сезонным показателям.
6 января «Укрэнерго» не устанавливало графики отключений света в Украине.
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