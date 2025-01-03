Словакия продолжит поставлять Украине электроэнергию, вопреки угрозам Фицо — Finance.ua

Словакия продолжит поставлять Украине электроэнергию, вопреки угрозам Фицо Сегодня 17:40 — Энергетика

Словакия продолжит поставлять Украине электроэнергию, вопреки угрозам Фицо

Украина и в дальнейшем будет получать электроэнергию из Словакии. Местный оператор системы передачи электроэнергии будет соблюдать условия договора.

Издание irozhlas пишет, что оператор системы передачи в Словакии, государственная компания SEPS, обеспечит поставки электроэнергии в Украину в рамках чрезвычайной помощи в соответствии с действующим договором. Словацкая компания также обеспечивает трансграничную передачу электроэнергии через все участки в стандартном режиме.

Весной прошлого года SEPS продлила еще на 12 месяцев контракт, по которому она может поставлять до 150 мегаватт электроэнергии в украинскую систему.

За первые 11 месяцев прошлого года чистый экспорт электроэнергии из Словакии в Украину достиг 2,43 тераватт-часа, что в 3,5 раза превышает объем за аналогичный период 2023 года.

Аналитик Юзеф Бадида заявил, что искусственное ограничение поставок электроэнергии из Словакии за границу, вероятнее всего, нарушит европейское и словацкое законодательство.

Бывший министр экономики Словакии Карел Гирман ранее заявлял, что электроэнергию в Украине продают трейдеры, а не государство. Он утверждал, что в случае прекращения поставок электроэнергии в Украину Словакия окажется вовлеченной в конфликт внутри ЕС.

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