Укрэнерго за год приобрело на долгосрочных аукционах 600 МВт вспомогательных услуг — Finance.ua
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Укрэнерго за год приобрело на долгосрочных аукционах 600 МВт вспомогательных услуг

Казна и Политика
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Укрэнерго за год приобрело на долгосрочных аукционах 600 МВт вспомогательных услуг
Укрэнерго за год приобрело на долгосрочных аукционах 600 МВт вспомогательных услуг
В 2024 году НЭК «Укрэнерго» приобрела на долгосрочных спецаукционах вспомогательные услуги объектов генерации общей мощностью около 600 МВт.
Об этом компания сообщила в Фейсбуке.
«В условиях постоянных вражеских атак на украинскую энергосистему построение децентрализованной генерации — вопрос чрезвычайной важности. Принцип здесь очень прост: замещение больших электростанций рассредоточенными по всей территории Украины небольшими генерирующими установками такой же суммарной мощности», — пояснили в компании.
По их данным, такая энергосистема менее уязвима к вражеским ракетам и дронам, а соответственно более устойчивой и способной обеспечить украинцев электроэнергией даже в экстремальных условиях.
В частности, 500 МВт от всей приобретенной мощности за прошлый год составляют услуги новых объектов генерации, которые должны появиться в энергосистеме к октябрю следующего года (377 МВт) и с 1 января 2026 года (около 100 МВт). Да, их задача заключается в помощи сбалансировать энергосистему, регулируя генерацию по команде диспетчера.
В Укрэнерго отметили, что большинство объектов распределенной генерации, введенных в эксплуатацию в 2024 году, подключены к сети потребителей (промышленности и бизнеса) и обеспечивают их собственные потребности.
В основном это небольшие установки мощностью до 20 МВт, что положительно влияет на безопасность энергоснабжения этих потребителей и снижает общее потребление в ОЭС Украины.
В компании отметили, что благодаря этому происходит уменьшение нагрузки на энергосистему в пиковые часы и смягчаются последствия вынужденного использования ограничений потребления во время энергодефицита.
По материалам:
Укрінформ
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