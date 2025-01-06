Укрэнерго за год приобрело на долгосрочных аукционах 600 МВт вспомогательных услуг — Finance.ua

Укрэнерго за год приобрело на долгосрочных аукционах 600 МВт вспомогательных услуг Сегодня 11:12 — Казна и Политика

Укрэнерго за год приобрело на долгосрочных аукционах 600 МВт вспомогательных услуг

В 2024 году НЭК «Укрэнерго» приобрела на долгосрочных спецаукционах вспомогательные услуги объектов генерации общей мощностью около 600 МВт.

Об этом компания сообщила в Фейсбуке

«В условиях постоянных вражеских атак на украинскую энергосистему построение децентрализованной генерации — вопрос чрезвычайной важности. Принцип здесь очень прост: замещение больших электростанций рассредоточенными по всей территории Украины небольшими генерирующими установками такой же суммарной мощности», — пояснили в компании.

По их данным, такая энергосистема менее уязвима к вражеским ракетам и дронам, а соответственно более устойчивой и способной обеспечить украинцев электроэнергией даже в экстремальных условиях.

В частности, 500 МВт от всей приобретенной мощности за прошлый год составляют услуги новых объектов генерации, которые должны появиться в энергосистеме к октябрю следующего года (377 МВт) и с 1 января 2026 года (около 100 МВт). Да, их задача заключается в помощи сбалансировать энергосистему, регулируя генерацию по команде диспетчера.

В Укрэнерго отметили, что большинство объектов распределенной генерации, введенных в эксплуатацию в 2024 году, подключены к сети потребителей (промышленности и бизнеса) и обеспечивают их собственные потребности.

В основном это небольшие установки мощностью до 20 МВт, что положительно влияет на безопасность энергоснабжения этих потребителей и снижает общее потребление в ОЭС Украины.

В компании отметили, что благодаря этому происходит уменьшение нагрузки на энергосистему в пиковые часы и смягчаются последствия вынужденного использования ограничений потребления во время энергодефицита.

Укрінформ По материалам:

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