Потребительские настроения украинцев выросли с началом весны (инфографика) — Finance.ua

Потребительские настроения украинцев выросли с началом весны (инфографика) Сегодня 21:03 — Личные финансы

Потребительские настроения украинцев выросли с началом весны (инфографика)

Потребительские настроения в Украине в марте 2024 года Индекс потребительских настроений украинцев вырос на 6,8 пункта и составляет 77 п. Выросли все составляющие индикатора.

Об этом говорится в данных исследования Info Sapiens.

Читайте также Майкл Сейлор продаст акции MicroStrategy ради покупки BTC

В марте 2024 года индекс потребительских настроений (ИПН) составил 77 п., что на 6,8 п. выше показателя февраля.

Индекс текущего положения (ИТП) вырос и составляет 55,1 п., что на 5,1 п. выше уровня этого показателя в феврале. Составляющие этого индекса претерпели следующие изменения:

— индекс текущего личного материального положения (х1) составил 51,9 п., что на 1,1 п. выше показателя в феврале;

— индекс целесообразности крупных покупок (х5) вырос на 9,1 п. и установился на отметке 58,3 п.

Индекс экономических ожиданий (ИЭО) в марте вырос на 8 п. и составляет 91,7 п. Динамика составляющих этого индекса выглядит так:

— индекс ожидаемых изменений личного материального положения (х2) составляет 90,9 п., что на 8,1 п. выше уровня этого показателя в феврале;

— индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года (х3) вырос на 8,5 п. и составляет 78,4 п.;

— индекс ожидаемого развития экономики страны в ближайшие 5 лет (х4) вырос на 7,4 п. по сравнению с прошлым месяцем и составляет 105,7 п.

Читайте также Война изменила потребительские предпочтения украинцев: что больше всего берут в кредит

Безработица

В марте показатель индекса ожидаемой динамики безработицы уменьшился на 4,7 п. и составляет 123,8 п. Индекс инфляционных ожиданий уменьшился на 2,5 п. и составляет 179,3 п. Индекс девальвационных ожиданий уменьшился на 0,7 п. 145,2 п.

«После довольно продолжительного и постепенного снижения ключевых показателей потребительских настроений весна принесла долгожданную смену тренда. В марте наблюдается статистически значимый рост всех основных индексов. Улучшилась оценка как текущего положения, так и потребительских настроений и экономических ожиданий. Мы можем констатировать, что население Украины входит в весенний период с относительно более положительными ожиданиями, но мы продолжаем наблюдать за динамикой в ​​ближайшие месяцы». — комментируют аналитики Info Sapiens.

Украинцы начинают вспоминать о своих довоенных потребительских предпочтениях, но они уже изменились под давлением новой реальности. Об этом рассказали банкиры и ритейлеры. Самая большая категория покупок, как до войны, так и сейчас — это смартфоны. Также планшеты. Пошел рост спроса на товары для дома: посудомойки, холодильники, — сообщил директор департамента розничных партнерских продаж ПУМБ Игорь Яровой. По его словам, украинцы в прошлом году откладывали покупки, полагая, что «война закончится, и потом будем все обновлять». «Многие уже устали откладывать — хотят жить сейчас и все чаще покупают то, что уже назрело. Потому товары, обычные для сектора потребительского кредитования, будут в топе.

Справка Finance.ua:

напомним, в прошлом году, по данным исследования Info Sapiens «Потребительские настроения в Украине» в апреле 2023 года, Индекс потребительских настроений украинцев уменьшился на 6,6 пунктов и составляет 84,6 п. Уменьшились Индекс ожидаемых изменений личного материального положения за год и Индекс ожидаемого развития экономики на протяжении пяти лет.

😎 УFinance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего кошелька.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.