Майкл Сейлор продаст акции MicroStrategy ради покупки BTC — Finance.ua
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Майкл Сейлор продаст акции MicroStrategy ради покупки BTC

Криптовалюта
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Майкл Сейлор продаст акции MicroStrategy ради покупки BTC
Майкл Сейлор продаст акции MicroStrategy ради покупки BTC
Председатель совета директоров MicroStrategy Майкл Сейлор собирается продать принадлежащие ему акции компании на $216 млн, чтобы потратить часть полученных средств на приобретение биткоинов. Об этом сообщает Cointelegraph.
В заявлении, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) 2 января, Сейлор сообщил, что уже начал продавать свои 315 000 опционов на акции, впервые предоставленные ему в апреле 2014 года. Срок действия опционов истекает 30 апреля 2024 года.
Согласно заявлению, Сейлор начал этот процесс 2 января, продав первый транш из 5000 акций. Он заявил, что планирует продавать по 5000 акций MSTR ежедневно в течение следующих четырех месяцев. Привлеченные средства пойдут на решение «личных обязательств» и увеличение количества биткоинов, которыми он владеет.

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«Выполнение этого опциона позволит мне решить личные обязательства, а также приобрести дополнительные биткоины на свой личный счет», — сказал Сейлор, добавив, что его доля в капитале компании остается «значительной», несмотря на заявленные продажи.
Согласно заявлению, поданному в SEC, Сейлор может продать максимум 400 000 акций из своих опционов, на которые он имеет право, в период со 2 января по 26 апреля этого года.
Следует заметить, что бычий тренд на рынке биткоина положительно повлиял на акции компании — производителя программного обеспечения MicroStrategy, которые дорожали примерно в таких же соотношениях, как и BTC.
Корреляция между ценой акций MicroStrategy и биткоином очевидна, поскольку компания Майкла Сейлора является крупнейшим корпоративным владельцем этого цифрового актива.
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По материалам:
bitcoinmagazine.ua
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