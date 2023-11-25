Война изменила потребительские предпочтения украинцев: что больше всего берут в кредит — Finance.ua

Война изменила потребительские предпочтения украинцев: что больше всего берут в кредит Сегодня 15:48 — Личные финансы

Война изменила потребительские предпочтения украинцев: что больше всего берут в кредит

Украинцы начинают вспоминать о своих довоенных потребительских предпочтениях, но они уже изменились под давлением новой реальности.

Об этом рассказали банкиры и ритейлеры в ходе круглого стола, проведенного «Финансовым клубом».

«Ситуация динамично меняется с 24 февраля 2022 года. Сначала вообще все остановилось, потом начал возрождаться спрос на вещи первой необходимости — от детских подгузников до бытовой химии. Затем постепенно возобновилась продажа обычных товаров и начался сильный рост продаж товаров для военных. И они до сих пор занимают большую часть продаж. Это все, что помогает ребятам на передовой: дроны, планшеты, одежда, теплые вещи», — говорит CEO платежного решения RozetkaPay Александр Лапко. Он уточнил, что RozetkaPay работает не только с Rozetka, но и с другими маркетплейсами, в частности, Prom и Shafa, поэтому «видит, какие вещи там покупают».

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На структуру розничных продаж также повлияли блэкауты прошлой осени и зимы. «Был период, когда энергонезависимость была в приоритете, и вещи из этого сегмента были наиболее популярны. Сейчас ситуация более или менее стабильная, и возвращается распределение продаж, которое было до войны, плюс новый сегмент — вещи, в которых нуждаются военные на фронте», — подчеркнул Александр Лапко.

Структура продаж товаров в кредит более стабильна. «Это мобильные телефоны, планшеты, техника для дома», — отметил Александр Лапко. «Самая большая категория, как до войны, так и сейчас, — это смартфоны. Также планшеты. Пошел рост спроса на товары для дома: посудомойки, холодильники», — подтвердил директор департамента розничных партнерских продаж ПУМБ Игорь Яровой.

По его словам, украинцы в прошлом году откладывали покупки, полагая, что «война закончится, и потом будем все обновлять». «Многие уже устали откладывать — хотят жить сейчас и все чаще покупают то, что уже назрело. Поэтому товары, традиционные для сегмента потребительского кредитования, будут в топе», — спрогнозировал Игорь Яровой.

Директор по развитию партнерских программ Сенс Банка Максим Акинчиц видит возврат спроса к норме: «Если в прошлом году из-за блэкаутов был сдвиг в сторону генераторов и павербанков, то сейчас спрос на обычные товары: бытовую, кухонную технику, телевизоры. Сейчас точно будет всплеск продаж смартфонов и планшетов, особенно на новые модели, которые представили Apple и Samsung».

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«По всем сегментам будет рост продаж: и в премиальном, и в массмаркете», — ожидает директор департамента разработки продуктов Таскомбанка Тарас Гифес.

Однако премиальный сегмент растет быстрее. «Значительно возросла доля премиальных моделей, хотя с прошлого года и где-то до весны — в начале лета преимущественно покупали бюджетные модели, — говорит Максим Акинчиц. — Покупали бюджетное взамен того, что вышло из строя, чтобы „пережить и переждать“. Сейчас мы наблюдаем спрос на премиальные модели и премиальные бренды. Так же и в сегменте автомобилей, и в технике. Тенденция уже не на бюджетные модели, а на ценовую категорию „средний плюс“».

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Фінансовий клуб По материалам:

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