Потребительские настроения украинцев в октябре снизились до уровня конца прошлого лета — исследование Сегодня 20:01 — Личные финансы

Потребительские настроения украинцев в октябре снизились до уровня конца прошлого лета — исследование

Индекс потребительских настроений (ИПН) украинцев в октябре снизился на 2,8 пункта — до 79,9 пункта (по шкале от нуля до 200), последний такой низкий показатель фиксировали в августе 2022 года — 75,3 п., после чего в сентябре он подскочил сразу до 86 п.

«В октябре 2023 года наблюдается продолжение негативной динамики индекса потребительских настроений в Украине. Кроме того, наблюдается также уменьшение индекса экономических ожиданий. Также произошло увеличение индекса девальвационных ожиданий», — привели основные результаты аналитики Info Sapiens.

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Они отметили, что в целом население Украины имеет более негативные ожидания, чем год назад, однако текущее положение улучшилось.

Согласно обнародованным данным, индекс текущего положения (ИТП) поднялся в октябре на 1,5 п. — до 55,4 п. Среди составляющих этого индекса выросли индекс текущего личного материального положения — на 1,4 п., до 52,4 п. ., а также индекс целесообразности крупных покупок — на 1,6 п., до 58,5 п.

В то же время снизился индекс экономических ожиданий (ИЭО) — на 5,7 п., до 96,3 п. Что касается его составляющих, то индекс ожидаемых изменений личного материального положения снизился на 5,7 п. — до 94,1 п., индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года — на 11,1 п., до 94,1 п., а индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших пяти лет — на 3,8 п., до 112,8 п.

В агентстве отметили, что в октябре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос на 1,4 п. и составил 123,8 п, а индекс инфляционных ожиданий — на 3,3 п., до 185,8 п.

Кроме того, вырос индекс девальвационных ожиданий — на 4,8 п., до 158,6 п.

Исследования потребительских настроений проводили методом опроса 1000 человек от 16 лет по репрезентативной выборке по полу, возрасту, размеру населенного пункта. Статистическое отклонение не превышает 3,1%. Исследования проводятся с июня 2000 года: раньше его проводила GfK Ukraine, а с 2019-го — Info Sapiens. Полевой этап этой волны длился с 12 по 20 октября 2023 года.

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