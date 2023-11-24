Минимальные цены на алкоголь предлагают повысить — Finance.ua

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Минимальные цены на алкоголь предлагают повысить

Личные финансы
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Минимальные цены на алкоголь предлагают повысить
Минимальные цены на алкоголь предлагают повысить
Министерство экономики предлагает поднять минимальные розничные цены на алкогольные напитки.
Об этом говорится в проекте постановления Кабинета Министров, обнародованном на сайте Минэкономики.
В частности, цены на водку и ликероводочные изделия (ЛВИ) предлагают повысить на 5−13%, винодельческую продукцию (кроме игристых и газированных винных напитков) — на 40−85%, а на вина игристые и газированные винные напитки — на 12%.
Также планируется установить дифференцированный уровень минимальных розничных цен на обычные (не игристые) вина, вермуты и другие сброженные напитки в зависимости от вида и емкости тары/упаковки:
  • в стеклянной и другой таре емкостью 0,7 литра;
  • в упаковке типа Tetra-Pak и Bag in box;
  • металлические банки из пищевого алюминия;
  • полимерные бутылки марки ПЭТФ емкостью 1 литр.
Согласно предложенным расценкам, минимальные цены повысят:
  • на водку — на 4,7% - с 89,4 до 93,6 грн за бутылку 0,5 литра;
  • на коньяк (бренди) три звездочки — на 6%, со 128,3 грн до 136 грн за 0,5 литра, четыре звездочки — на 6,6%, со 139,3 грн до 148,6 грн за 0,5 литра, пять звездочек — на 6,4%, со 151,7 грн до 161,4 грн за 0,5 литра.
  • на натуральные виноградные вина в стеклянной таре емкостью 0,7 литра — на 57% - с 42 грн до 66 грн;
  • игристые вина в стеклянной таре емкостью 0,7 литра и 0,75 литра — на 11,9%, со 109 грн до 122 грн за бутылку.
В Минэкономики отмечают, что действующий размер минимальных цен был установлен в 2021 году и больше не соответствует реальным затратам производителей на производство и реализацию алкогольных напитков и требует корректировки.
Ожидается, что приведение минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкогольные напитки к экономически обоснованным и достаточным для возмещения производителями собственных затрат на производство и реализацию алкогольных напитков увеличит поступление налогов и сборов в государственный и местный бюджет на 300 млн грн. А также будет способствовать ограничению употребления алкоголя населением, сократит количество смертей, происходящих по этой причине.
По материалам:
Економічна Правда
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