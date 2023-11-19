Зимой цены на некоторые продукты могут вырасти на 5−10% - Всеукраинский аграрный совет — Finance.ua

Зимой цены на некоторые продукты могут вырасти на 5−10% - Всеукраинский аграрный совет Сегодня 06:35 — Личные финансы

Зимой цены на некоторые продукты могут вырасти на 5−10% - Всеукраинский аграрный совет

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что фактор сезонности уже начал влиять на цены ряда продуктовых позиций, в частности, на яйца, молочную продукцию, мясные изделия и овощные культуры. По его словам, зимой на некоторые группы товаров цены могут вырасти от 5 до 10%.

Об этом Денис Марчук рассказал на брифинге.

«Фактически у нас с конца августа выросли цены на молочную и мясную продукцию. Это обусловлено как логистикой, так и повышением цен на горюче-смазочные материалы, но также фактором окончания сезонности большого молока. Подорожание может происходить до середины декабря, пока перерабатывающие предприятия будут иметь обязательства по контрактам как на внутренние, так и на экспортные рынки. Далее, возможно, частично цена будет опускаться», — пояснил Марчук.

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Он добавил, что цена на яйца будет держаться ориентировочно до средины весны, пока не начнут появляться предложения от домашних хозяйств.

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