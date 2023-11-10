Продовольственная корзина 2023: как изменились цены на продукты питания с начала года — Finance.ua

Продовольственная корзина 2023: как изменились цены на продукты питания с начала года Сегодня 21:00 — Личные финансы

Продовольственная корзина 2023: как изменились цены на продукты питания с начала года

В течение этого года снизились цены на яйца, гречку, рис, бананы и овощи борщевого набора. Вместо этого подорожали хлеб, мясо и молочные продукты.

Как говорится в пресс-релизе от всеукраинского сервиса доставки продуктов Zakaz.ua, который есть в распоряжении УНИАН, значительно снизилась цена на яйца — на 27%. Сейчас средняя стоимость за десяток составляет около 54 грн, тогда как в начале года была около 74 грн.

В то же время цены на молочные продукты выросли: молоко — на 22%, сметана — на 14%, а сладкосливочное масло — на 8%.

«Пакет молока объемом 900 мл и жирностью 2,5% на полках в супермаркетах можем увидеть со средним ценником 40 грн, в то время как в январе было 33 грн», — отметили аналитики.

Также поднялись в цене хлеб (11%) и батон (19%). «Так, в начале 2023 года в январе хлеб „Украинский“ стоил 32 грн за буханку. По состоянию на 7 ноября его стоимость выросла в среднем до 36 грн. Стоимость батона поднялась с 23 до 27 грн за единицу», — говорится в сообщении.

Подорожание постигло и мясные продукты. В частности, цены на куриное филе с начала года выросли на 14%, на говядину и свинину — на 10% и 14% соответственно.

По прогнозам экспертов, в течение 2023 года цены на мясо в среднем могут вырасти до 30%.

Вместе с тем среди бакалейных товаров больше всего подорожала мука. Если в январе в начале года стоимость была в среднем 22 грн за полтора килограмма, то его цена составляет около 39 грн — выросла с начала года на 79%.

Также возросла стоимость пшена (на 22%), гороха (на 17%) и макаронных изделий (на 9%).

В то же время гречка с начала года подешевела на 52%, до 40 грн/кг. В свою очередь круглозерновый весовой рис стоит в среднем 44 грн/кг, что на 21% дешевле.

Что касается овощной корзины, в конце года в Украине больше всего упали цены на репчатый лук — на 63%. Теперь ее стоимость составляет около 12 грн/кг. С начала года значительно подешевела морковь (на 67%), капуста (на 35%) и свекла (на 33%).

УНІАН По материалам:

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