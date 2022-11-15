Потеря работы из-за войны: что делать, если не хватило стажа для пенсии, — Жолнович Сегодня 13:02

Если из-за полномасштабного вторжения россии человек лишился работы и ему не хватило несколько месяцев страхового стажа до выхода на пенсию, у него будет несколько вариантов выхода из ситуации.

Об этом рассказала министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

В случае такой ситуации можно встать на учет в службе занятости и это уже будет считаться стажем. Кроме этого, там же можно найти любую другую работу, даже не по специальности, или выполнять общественные работы, что также будет включено в страховой стаж.

Другой вариант — заключить договор с Пенсионным фондом и доплатить определенное количество взносов за те месяцы, которых не хватает до выхода на пенсию.

Также, если до пенсии остается не более полутора лет, человек имеет право выйти на заслуженный отдых досрочно, но тогда пенсионные выплаты могут быть меньше.

Кроме этого, если будущий пенсионер вынужден был выехать за границу и приостановить официальную работу в Украине, у него также будет выход из ситуации.

В Украине вскоре будет принят новый закон «Об упрощении приобретения страхового стажа», согласно которому с помощью портала «Дія» или через пенсионный кабинет человек может заключить договор с Пенсионным фондом и добровольно уплачивать страховые взносы в том размере, в котором пожелает. Таким образом, он сможет увеличить свой доход, из которого будет потом начисляться пенсия, или будет засчитываться страховой стаж.

Справка Finance.ua:

в Украине полная или частичная потеря здоровья дает гражданам право на обретение статуса нетрудоспособного или ограниченно трудоспособного, а также дает право оформить пенсию по инвалидности — ее размер зависит от полученной группы инвалидности;

многие получатели пенсии в последнее время жалуются на то, что им не приходят выплаты на карту. Причин может быть много, но одна из них — это заморозка ваших пенсионных выплат.

Апостроф По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.