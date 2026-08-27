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Потеря критичности и отсрочка: что меняется в бронировании с 1 сентября

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Потеря критичности и отсрочка: что меняется в бронировании с 1 сентября
Потеря критичности и отсрочка: что меняется в бронировании с 1 сентября
С 1 сентября 2026 года для критически важных предприятий меняются правила бронирования работников. Для большинства компаний вводится новый зарплатный критерий, части предприятий нужно повторно подтвердить свой статус, а его потеря может привести к аннулированию бронирования работников.
В то же время, для работодателей важно учитывать и другие правила: кого вообще нельзя забронировать, когда компания может самостоятельно аннулировать бронирование и т. д.
Со ссылкой на robota.ua рассказываем, что нужно знать.

Новый зарплатный критерий и повторное подтверждение критичности

С 1 сентября для большинства критически важных предприятий зарплата бронируемого работника должна составлять не менее 3 минимальных зарплат — 25 941 грн.
Для отдельных предприятий, работающих на территориях возможных или активных боевых действий, установлен более низкий порог — 2,5 минимальной зарплаты, или 21 617,50 грн.
Также части компаний необходимо повторно подтвердить статус критически важных. О том, как это сделать в «Дії», мы писали по ссылке.

Когда бронирование может быть аннулировано

Если предприятие лишится статуса критически важного, то бронирование работников аннулируется. Право на отсрочку напрямую связано с сохранением компанией этого статуса.
В то же время работодатель может самостоятельно инициировать аннулирование бронирования по собственному решению или в случае увольнения работника.
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При увольнении отдельное заявление на аннулирование подавать не обязательно. После того как информация об увольнении попадет в государственные реестры, бронирование аннулируется на соответствующем основании.
Однако если предприятие использовало весь доступный лимит бронирования и хочет сразу забронировать другого работника вместо уволенного, заявление на аннулирование следует подать самостоятельно в день увольнения.

Кого нельзя забронировать

Юристы подчеркивают, что даже на критически важном предприятии бронирование доступно не всем работникам.
Не могут быть забронированы:
  • работники, не состоящие на воинском учете;
  • военнообязанные, внесенные в базы розыска территориальных центров комплектования;
  • лица, уже забронированные другим предприятием, учреждением или организацией;
  • призывники, резервисты и лица, исключенные из воинского учета.
Создано с помощью ИИ
Создано с помощью ИИ
Отдельно нужно различать право на отсрочку и уже оформленную отсрочку. Если работник уже имеет действующую отсрочку на другом законном основании, забронировать его невозможно.
Если человек только имеет право на отсрочку, но фактически ее не оформил, это само по себе не препятствует бронированию, если работник отвечает другим требованиям.
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Что будет, если срок бронирования истек

Если срок действующего бронирования истекает, а подтверждение критичности предприятия еще не проработано государственным органом, формальная отсрочка прекращается в день окончания брони.
Официальной «паузы» или автоматического продления предварительного бронирования на период ожидания законодательство не предусматривает.
До момента появления в электронном реестре обновленной записи или продленного срока работник формально считается не имеющим действующего бронирования.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
БронированиеВоеннообязанный
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