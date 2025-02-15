Поступления в бюджет от уплаты налогов обменниками выросли более чем вдвое — Finance.ua

Поступления в бюджет от уплаты налогов обменниками выросли более чем вдвое Сегодня 15:10 — Казна и Политика

Поступления в бюджет от уплаты налогов обменниками выросли более чем вдвое

В конце 2024 года в Украине работало 3735 официальных пунктов обмена валют, из которых 618 принадлежали банкам, а остальные 3117 — финансовым компаниям, не являющимся банками. В прошлом году обменники уплатили в бюджет 788 миллионов гривен авансового взноса по налогу на прибыль.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе и Национальном банке Украины в ответ на запрос «Телеграфа».

Поступления в бюджет

По данным ГНС, по сравнению с 2023 годом, когда поступления составляли 382,5 миллиона гривен, сумма выросла более чем вдвое.

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В конце 2023 года в Украине работало 3577 пунктов обмена валют, которыми управляли 56 юридических лиц. За год количество обменников выросло на 158 пунктов.

От чего зависит размер взносов

Размер ежемесячного авансового взноса зависит от местоположения обменного пункта.

В Киеве владельцы платят 700 евро за каждый пункт обмена. В населенных пунктах с населением более 50 тысяч человек ставка составляет 600 евро.

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Для обменников в меньших населенных пунктах и ​​за пределами населенных пунктов установлен взнос в размере 200 евро.

Национальный банк Украины ведет специальный реестр пунктов обмена иностранной валюты. Без внесения в этот реестр деятельность обменников запрещена. НБУ ежемесячно обновляет реестр и передает актуальные данные в налоговую службу.

Уплаченные авансовые взносы являются частью общего налога на прибыль предприятий. Если сумма уплаченных авансовых взносов превышает налоговые обязательства за год, излишек не переносится на следующие периоды.

Телеграф По материалам:

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