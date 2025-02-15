Поступления в бюджет от уплаты налогов обменниками выросли более чем вдвое — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Поступления в бюджет от уплаты налогов обменниками выросли более чем вдвое

Казна и Политика
33
Поступления в бюджет от уплаты налогов обменниками выросли более чем вдвое
Поступления в бюджет от уплаты налогов обменниками выросли более чем вдвое
В конце 2024 года в Украине работало 3735 официальных пунктов обмена валют, из которых 618 принадлежали банкам, а остальные 3117 — финансовым компаниям, не являющимся банками. В прошлом году обменники уплатили в бюджет 788 миллионов гривен авансового взноса по налогу на прибыль.
Об этом сообщили в Государственной налоговой службе и Национальном банке Украины в ответ на запрос «Телеграфа».

Поступления в бюджет

По данным ГНС, по сравнению с 2023 годом, когда поступления составляли 382,5 миллиона гривен, сумма выросла более чем вдвое.
Читайте также
В конце 2023 года в Украине работало 3577 пунктов обмена валют, которыми управляли 56 юридических лиц. За год количество обменников выросло на 158 пунктов.

От чего зависит размер взносов

Размер ежемесячного авансового взноса зависит от местоположения обменного пункта.
В Киеве владельцы платят 700 евро за каждый пункт обмена. В населенных пунктах с населением более 50 тысяч человек ставка составляет 600 евро.
Читайте также
Для обменников в меньших населенных пунктах и ​​за пределами населенных пунктов установлен взнос в размере 200 евро.
Национальный банк Украины ведет специальный реестр пунктов обмена иностранной валюты. Без внесения в этот реестр деятельность обменников запрещена. НБУ ежемесячно обновляет реестр и передает актуальные данные в налоговую службу.
Уплаченные авансовые взносы являются частью общего налога на прибыль предприятий. Если сумма уплаченных авансовых взносов превышает налоговые обязательства за год, излишек не переносится на следующие периоды.
По материалам:
Телеграф
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.