Куда обращаться в случае несогласия с показателями начисленных и уплаченных сумм налогов — Finance.ua
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Куда обращаться в случае несогласия с показателями начисленных и уплаченных сумм налогов

Личные финансы
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Куда обращаться в случае несогласия с показателями начисленных и уплаченных сумм налогов
Куда обращаться в случае несогласия с показателями начисленных и уплаченных сумм налогов
Если налогоплательщик не согласен с показателями начисленных, уплаченных, возвращенных сумм налогов, сборов и единого взноса, а также излишне уплаченных средств и сумм налогового долга/задолженности по единому взносу, ему нужно подать соответствующий запрос в Налоговую службу.
Об этом напомнили в ГНС.
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Налогоплательщик может подать запрос (через меню «Заявления, запросы для получения информации» в электронном кабинете) о получении выписки о состоянии расчетов с бюджетом и уплате единого взноса по данным органов ГНС с подписью должностного лица ГНС ​​(форма F/J13002).
Если запрос касается нескольких лет, его нужно подавать отдельно за каждый год, но не более чем за последние 5 лет, отсчет которых начинается с года принятия запроса.
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Когда будет ответ
Ответ на такие запросы плательщик получает не позднее 2 рабочих дней после принятия запроса.
В случае установления плательщиком несоответствий между показателями состояния расчетов с бюджетом и фондами по данным плательщика и данным налогового органа, он может обратиться в орган ГНС по основному месту учета с письменным обращением.
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Обращения рассматриваются в сроки, определенные Законом Украины «Об обращениях граждан»:
  • до 1 месяца, если требуется дополнительное изучение;
  • до 15 дней, если вопрос можно решить сразу.
Также в ГНС напоминают, что действует горячая линия: 800 501 007 (звонки бесплатные). Электронная почта: idd@tax.gov.ua. Личный кабинет: Через электронный кабинет налогоплательщика.
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По материалам:
Finance.ua
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