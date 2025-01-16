Гетманцев предлагает ввести налоги на все посылки из-за рубежа — Finance.ua

Гетманцев предлагает ввести налоги на все посылки из-за рубежа Сегодня 10:02 — Личные финансы

Гетманцев предлагает ввести налоги на все посылки из-за рубежа

Председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Даниил Гетманцев по требованию бизнеса подал на регистрацию ряд законопроектов по налогообложению импорта посылок.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, тексты законопроектов о внесении изменений в Таможенный и Налоговый кодексы полностью разработаны соответствующими бизнес-ассоциациями. Речь идет об Американской торговой палате в Украине, Европейской Бизнес Ассоциации, Федерации работодателей Украины, Ассоциации предприятий информационных технологий Украины, Украинском Совете Бизнеса и других.

Что предусматривают документы

Законопроектами предлагается определить, что:

граждане могут получать без уплаты НДС товары стоимостью до 45 евро при условии, что такие товары направляются в их адрес физическими лицами без какой-либо оплаты и без коммерческой цели;

товары, приобретаемые гражданами на маркетплейсах или других подобных платформах, подлежат налогообложению НДС независимо от их стоимости; при этом ввозная пошлина с таких товаров будет взиматься только в случае если их стоимость выше 150 евро.

НДС начисляется на посылки стоимостью Пошлина начисляется на посылки стоимостью Некоммерческая посылка от физлица от 45 евро от 150 евро Все другие международные посылки от 1 цента от 150 евро

В целях облегчения администрирования НДС и ускорения оформления посылок на таможне предлагается:

по аналогии с имеющимся в странах ЕС механизмом IOSS, ввести возможность уплаты НДС непосредственно поставщиком товаров или маркетплейсом или другой подобной платформой, при содействии которой происходили поставки такого товара;

ввести новую таможенную декларацию для товаров с незначительной стоимостью с набором данных, аналогичным таможенной декларации Н7, существующей в странах ЕС; при этом существующие сейчас формы документов для декларирования посылок смогут использоваться и в дальнейшем.

«Уплата НДС поставщиком товара или маркетплейсом исключит необходимость дополнительных таможенных платежей со стороны покупателя при таможенном оформлении и будет способствовать ускорению таможенных процедур. Предлагаю коллегам поддержать инициативу бизнеса и присоединиться к подписанию законопроектов (карты 1 783 273, 1 783 307)», — подытожил Гетманцев.

Напомним, ранее Гетманцев уже заявлял , что норма о неуплате НДС при получении почтового отправления из-за границы стоимостью менее 150 евро должна быть исключена из законодательства. «Общаясь с бизнесом, я не слышал иного подхода — льгота в размере 150 евро должна быть сключена. Мы заканчиваем подготовку соответствующего законопроекта, внесем его, медлить не будем. Несмотря на то, что определенная прослойка нашего населения будет не удовлетворена», — подчеркивал нардеп.

По его убеждению, наличие нормы о неприменении НДС к почтовым посылкам из-за границы на сумму до 150 евро вносит перекосы в налогообложении.

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