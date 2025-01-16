Гетманцев предлагает ввести налоги на все посылки из-за рубежа — Finance.ua

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Гетманцев предлагает ввести налоги на все посылки из-за рубежа

Личные финансы
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Гетманцев предлагает ввести налоги на все посылки из-за рубежа
Гетманцев предлагает ввести налоги на все посылки из-за рубежа
Председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Даниил Гетманцев по требованию бизнеса подал на регистрацию ряд законопроектов по налогообложению импорта посылок.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, тексты законопроектов о внесении изменений в Таможенный и Налоговый кодексы полностью разработаны соответствующими бизнес-ассоциациями. Речь идет об Американской торговой палате в Украине, Европейской Бизнес Ассоциации, Федерации работодателей Украины, Ассоциации предприятий информационных технологий Украины, Украинском Совете Бизнеса и других.

Что предусматривают документы

Законопроектами предлагается определить, что:
  • граждане могут получать без уплаты НДС товары стоимостью до 45 евро при условии, что такие товары направляются в их адрес физическими лицами без какой-либо оплаты и без коммерческой цели;
  • товары, приобретаемые гражданами на маркетплейсах или других подобных платформах, подлежат налогообложению НДС независимо от их стоимости; при этом ввозная пошлина с таких товаров будет взиматься только в случае если их стоимость выше 150 евро.
НДС начисляется на посылки стоимостьюПошлина начисляется на посылки стоимостью
Некоммерческая посылка от физлицаот 45 евроот 150 евро
Все другие международные посылкиот 1 центаот 150 евро
В целях облегчения администрирования НДС и ускорения оформления посылок на таможне предлагается:
  • по аналогии с имеющимся в странах ЕС механизмом IOSS, ввести возможность уплаты НДС непосредственно поставщиком товаров или маркетплейсом или другой подобной платформой, при содействии которой происходили поставки такого товара;
  • ввести новую таможенную декларацию для товаров с незначительной стоимостью с набором данных, аналогичным таможенной декларации Н7, существующей в странах ЕС; при этом существующие сейчас формы документов для декларирования посылок смогут использоваться и в дальнейшем.
«Уплата НДС поставщиком товара или маркетплейсом исключит необходимость дополнительных таможенных платежей со стороны покупателя при таможенном оформлении и будет способствовать ускорению таможенных процедур. Предлагаю коллегам поддержать инициативу бизнеса и присоединиться к подписанию законопроектов (карты 1 783 273, 1 783 307)», — подытожил Гетманцев.
Напомним, ранее Гетманцев уже заявлял, что норма о неуплате НДС при получении почтового отправления из-за границы стоимостью менее 150 евро должна быть исключена из законодательства. «Общаясь с бизнесом, я не слышал иного подхода — льгота в размере 150 евро должна быть сключена. Мы заканчиваем подготовку соответствующего законопроекта, внесем его, медлить не будем. Несмотря на то, что определенная прослойка нашего населения будет не удовлетворена», — подчеркивал нардеп.
По его убеждению, наличие нормы о неприменении НДС к почтовым посылкам из-за границы на сумму до 150 евро вносит перекосы в налогообложении.
По материалам:
Finance.ua
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