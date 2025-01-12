10 компаний, уплативших наибольшие налоги на прибыль в рф — Finance.ua

10 компаний, уплативших наибольшие налоги на прибыль в рф
Американские фирмы, оставшиеся в россии после начала полномасштабной войны против Украины, уплатили в 2023 году путинскому режиму 1,2 млрд долларов налогов на прибыль.
Об этом пишет издание Newsweek, ссылающееся на данные коалиции общественных организаций B4Ukraine («Бизнес для Украины») и Института Киевской школы экономики (KSE).
Отмечается, что компании США среди иностранных фирм стали крупнейшим налогоплательщиком в россии.
Институт KSE подсчитал, что в россии осталось около 328 американских фирм.
Крупнейшие компании, уплатившие налоги в рф
10 компаний, уплативших в 2023 году наибольшие налоги на прибыль в рф:
- табачная компания Philip Morris International ($220 млн);
- корпорация по производству напитков PepsiCo ($135 млн);
- кондитерская компания Mars ($99 млн);
- фирма по производству товаров для здоровья и гигиены Procter & Gamble ($67 млн);
- кондитерская компания Mondelez ($62 млн);
- инвестиционный банк Citigroup ($53 млн);
- сельскохозяйственная компания Cargill ($50 млн);
- фармацевтическая компания Johnson & Johnson ($42 млн);
- производитель безалкогольных напитков Coca-Cola Hellenic ($34 млн);
- нефтесервисная компания Weatherford ($32 млн).
Некоторые компании, хоть и сократили свой бизнес в россии, но продолжают производить товары и совершать сделки, которые, по их словам, считают необходимыми.
Сколько компании задонатили Украине
По данным B4Ukraine, некоторые из налоговых отчислений компаний в россию перекрывают их гуманитарные пожертвования Украине.
Philip Morris пообещала выделить Украине в $10 млн, тогда как в позапрошлом году уплатила $220 млн в виде налогов на прибыль.
Mars выделила Украине $22,5 млн, однако заплатила в четыре раза больше налогов в россии.
Кроме США, вторым по величине плательщиком налога на прибыль для кремля в 2023 году была Германия, компании которой уплатили 693 млн долларов.
Третье место заняла Австрия, профинансировав путинский режим в 579 млн долларов.
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