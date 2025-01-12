10 компаний, уплативших наибольшие налоги на прибыль в рф — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

10 компаний, уплативших наибольшие налоги на прибыль в рф

Фондовый рынок
25
10 компаний, уплативших наибольшие налоги на прибыль в рф
10 компаний, уплативших наибольшие налоги на прибыль в рф
Американские фирмы, оставшиеся в россии после начала полномасштабной войны против Украины, уплатили в 2023 году путинскому режиму 1,2 млрд долларов налогов на прибыль.
Об этом пишет издание Newsweek, ссылающееся на данные коалиции общественных организаций B4Ukraine («Бизнес для Украины») и Института Киевской школы экономики (KSE).
Отмечается, что компании США среди иностранных фирм стали крупнейшим налогоплательщиком в россии.
Читайте также
Институт KSE подсчитал, что в россии осталось около 328 американских фирм.

Крупнейшие компании, уплатившие налоги в рф

10 компаний, уплативших в 2023 году наибольшие налоги на прибыль в рф:
  • табачная компания Philip Morris International ($220 млн);
  • корпорация по производству напитков PepsiCo ($135 млн);
  • кондитерская компания Mars ($99 млн);
  • фирма по производству товаров для здоровья и гигиены Procter & Gamble ($67 млн);
  • кондитерская компания Mondelez ($62 млн);
  • инвестиционный банк Citigroup ($53 млн);
  • сельскохозяйственная компания Cargill ($50 млн);
  • фармацевтическая компания Johnson & Johnson ($42 млн);
  • производитель безалкогольных напитков Coca-Cola Hellenic ($34 млн);
  • нефтесервисная компания Weatherford ($32 млн).
Некоторые компании, хоть и сократили свой бизнес в россии, но продолжают производить товары и совершать сделки, которые, по их словам, считают необходимыми.

Сколько компании задонатили Украине

По данным B4Ukraine, некоторые из налоговых отчислений компаний в россию перекрывают их гуманитарные пожертвования Украине.
Читайте также
Philip Morris пообещала выделить Украине в $10 млн, тогда как в позапрошлом году уплатила $220 млн в виде налогов на прибыль.
Mars выделила Украине $22,5 млн, однако заплатила в четыре раза больше налогов в россии.
Кроме США, вторым по величине плательщиком налога на прибыль для кремля в 2023 году была Германия, компании которой уплатили 693 млн долларов.
Третье место заняла Австрия, профинансировав путинский режим в 579 млн долларов.
Читайте также
российское правительство взимает с покидающих страну компаний 15-процентный налог «на выезд» и заставляет их продавать свои активы с 50-процентной скидкой. За три месяца — с января по март 2024 года — налог на выезд принес кремлю 385 млн долларов.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.