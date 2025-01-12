10 компаний, уплативших наибольшие налоги на прибыль в рф — Finance.ua

10 компаний, уплативших наибольшие налоги на прибыль в рф Сегодня 13:37 — Фондовый рынок

10 компаний, уплативших наибольшие налоги на прибыль в рф

Американские фирмы, оставшиеся в россии после начала полномасштабной войны против Украины, уплатили в 2023 году путинскому режиму 1,2 млрд долларов налогов на прибыль.

Об этом пишет издание Newsweek, ссылающееся на данные коалиции общественных организаций B4Ukraine («Бизнес для Украины») и Института Киевской школы экономики (KSE).

Отмечается, что компании США среди иностранных фирм стали крупнейшим налогоплательщиком в россии.

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Институт KSE подсчитал, что в россии осталось около 328 американских фирм.

Крупнейшие компании, уплатившие налоги в рф

10 компаний, уплативших в 2023 году наибольшие налоги на прибыль в рф:

табачная компания Philip Morris International ($220 млн);

корпорация по производству напитков PepsiCo ($135 млн);

кондитерская компания Mars ($99 млн);

фирма по производству товаров для здоровья и гигиены Procter & Gamble ($67 млн);

кондитерская компания Mondelez ($62 млн);

инвестиционный банк Citigroup ($53 млн);

сельскохозяйственная компания Cargill ($50 млн);

фармацевтическая компания Johnson & Johnson ($42 млн);

производитель безалкогольных напитков Coca-Cola Hellenic ($34 млн);

нефтесервисная компания Weatherford ($32 млн).

Некоторые компании, хоть и сократили свой бизнес в россии, но продолжают производить товары и совершать сделки, которые, по их словам, считают необходимыми.

Сколько компании задонатили Украине

По данным B4Ukraine, некоторые из налоговых отчислений компаний в россию перекрывают их гуманитарные пожертвования Украине.

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Philip Morris пообещала выделить Украине в $10 млн, тогда как в позапрошлом году уплатила $220 млн в виде налогов на прибыль.

Mars выделила Украине $22,5 млн, однако заплатила в четыре раза больше налогов в россии.

Кроме США, вторым по величине плательщиком налога на прибыль для кремля в 2023 году была Германия, компании которой уплатили 693 млн долларов.

Третье место заняла Австрия, профинансировав путинский режим в 579 млн долларов.

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российское правительство взимает с покидающих страну компаний 15-процентный налог «на выезд» и заставляет их продавать свои активы с 50-процентной скидкой. За три месяца — с января по март 2024 года — налог на выезд принес кремлю 385 млн долларов.

Укрінформ По материалам:

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