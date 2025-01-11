Disney и Sony получили миллионы дивидендов из россии во время войны в Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Disney и Sony получили миллионы дивидендов из россии во время войны в Украине

Фондовый рынок
17
Disney и Sony получили миллионы дивидендов из россии во время войны в Украине
Disney и Sony получили миллионы дивидендов из россии во время войны в Украине
Компании Disney и Sony с начала полномасштабного вторжения в Украину получили более 16,7 миллиона долларов дивидендов от совместной компании в россии.
Об этом сообщает The Telegraph.
Читайте также
Московская компания, отвечающая за маркетинг и дистрибуцию в россии фильмов Disney и Sony, в марте 2022 года выплатила лондонской компании Eastern European Holdings дивиденды в размере более 16,2 миллиона долларов.
Еще более 546 тысяч долларов было выплачено в период с июля по декабрь 2023 года.
Общая сумма дивидендов с начала полномасштабной российско-украинской войны составляет более 16,7 миллиона долларов.
Читайте также
«Дивиденды были получены от соглашений, действовавших до момента объявления Disney и Sony о прекращении деятельности в россии. Ни одна из компаний не осуществляет коммерческие операции в россии, и нет оснований полагать, что они действовали ненадлежащим образом или нарушили санкции», — отмечают в материале.
По материалам:
Слово і Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.