Disney и Sony получили миллионы дивидендов из россии во время войны в Украине — Finance.ua

Disney и Sony получили миллионы дивидендов из россии во время войны в Украине Сегодня 23:14 — Фондовый рынок

Disney и Sony получили миллионы дивидендов из россии во время войны в Украине

Компании Disney и Sony с начала полномасштабного вторжения в Украину получили более 16,7 миллиона долларов дивидендов от совместной компании в россии.

Об этом сообщает The Telegraph.

Московская компания, отвечающая за маркетинг и дистрибуцию в россии фильмов Disney и Sony, в марте 2022 года выплатила лондонской компании Eastern European Holdings дивиденды в размере более 16,2 миллиона долларов.

Еще более 546 тысяч долларов было выплачено в период с июля по декабрь 2023 года.

Общая сумма дивидендов с начала полномасштабной российско-украинской войны составляет более 16,7 миллиона долларов.

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«Дивиденды были получены от соглашений, действовавших до момента объявления Disney и Sony о прекращении деятельности в россии. Ни одна из компаний не осуществляет коммерческие операции в россии, и нет оснований полагать, что они действовали ненадлежащим образом или нарушили санкции», — отмечают в материале.

Слово і Діло По материалам:

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