Экономика рф потеряла до 1,7 млн ​​трудоспособных граждан из-за войны с Украиной, — разведка Сегодня 19:45 — Мир

Вследствие войны против Украины российская экономика потеряла от 1,5 до 1,7 млн ​​трудоспособных граждан.

Об этом сообщает Служба внешней разведки.

«В 2025 году на рынке труда в россии ожидается замедление темпов роста заработных плат, сохранение уровня безработицы на текущем уровне, усиление дефицита кадров. Причина — продолжение российско-украинской войны. Из-за войны российская экономика уже потеряла от 1,5 до 1,7 млн трудоспособных граждан», — говорится в сообщении.

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Прогноз развития ситуации в долгосрочной перспективе также отрицательный: до 2045 года рынок труда в России предположительно сократится на 7−10 млн человек с текущих 76 млн трудоспособных граждан.

«Ухудшение ситуации на рынке труда приводит к углублению стагфляционных процессов в российской экономике — повышению уровня инфляции из-за роста зарплат, снижения уровня производства, банкротств ряда предприятий», — отмечает СВР.

Кроме того, по данным украинской разведки, дефицит трудоспособного населения является одним из факторов, удерживающих власти рф от объявления новой волны мобилизации.

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