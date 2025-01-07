Экономика рф потеряла до 1,7 млн трудоспособных граждан из-за войны с Украиной, — разведка
Вследствие войны против Украины российская экономика потеряла от 1,5 до 1,7 млн трудоспособных граждан.
Об этом сообщает Служба внешней разведки.
«В 2025 году на рынке труда в россии ожидается замедление темпов роста заработных плат, сохранение уровня безработицы на текущем уровне, усиление дефицита кадров. Причина — продолжение российско-украинской войны. Из-за войны российская экономика уже потеряла от 1,5 до 1,7 млн трудоспособных граждан», — говорится в сообщении.
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Прогноз развития ситуации в долгосрочной перспективе также отрицательный: до 2045 года рынок труда в России предположительно сократится на 7−10 млн человек с текущих 76 млн трудоспособных граждан.
«Ухудшение ситуации на рынке труда приводит к углублению стагфляционных процессов в российской экономике — повышению уровня инфляции из-за роста зарплат, снижения уровня производства, банкротств ряда предприятий», — отмечает СВР.
Кроме того, по данным украинской разведки, дефицит трудоспособного населения является одним из факторов, удерживающих власти рф от объявления новой волны мобилизации.
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