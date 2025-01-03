Фиксация МАГАТЭ разрушений на подстанциях после российских обстрелов: привлечение рф к ответственности — Finance.ua

Фиксация МАГАТЭ разрушений на подстанциях после российских обстрелов: привлечение рф к ответственности Сегодня 09:33 — Энергетика

Системная фиксация экспертами МАГАТЭ нарушений, возникающих в работе критических для украинских АЭС подстанций после российских обстрелов, чрезвычайно важна для дальнейшего привлечения агрессора к ответственности за созданные для ядерной безопасности угрозы.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью телеканалу «Мы — Украина».

«Я не ожидаю, что россияне остановятся. К сожалению, я не ожидаю. Но, как минимум, мы со своей стороны делаем все возможное для того, чтобы фиксировать эти нарушения. Ведь все равно придет время, когда они за это будут отвечать. Поэтому эта фиксация важна, особенно когда мы говорим о миссии МАГАТЭ, об экспертах со всего мира, которые сегодня посещают подстанции», — пояснил министр.

Глава Минэнерго подчеркнул, что своими атаками на объекты украинской энергетики, в частности подстанции, обеспечивающие передачу электроэнергии, производимой на АЭС, россия подвергает мир ядерной опасности. В то же время многочисленные резолюции МАГАТЭ и решения руководящих органов агентства относительно призывов прекратить агрессию в Украине, игнорируются рф.

В декабре на инициированном Украиной внеочередном заседании Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию о недопустимости российских атак на критически важную для работы АЭС инфраструктуру. Однако уже на следующий день после принятия этого документа россия нанесла новый удар по подстанциям.

Герман Галущенко подчеркнул, что при таких обстоятельствах важное значение приобретает работа миссий МАГАТЭ на подстанциях, которые являются критическими для работы украинских АЭС, которая стала результатом договоренностей Президента Украины Владимира Зеленского и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

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