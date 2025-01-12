Британские разведчики прогнозируют сложные времена для российской экономики — Finance.ua

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Британские разведчики прогнозируют сложные времена для российской экономики

Казна и Политика
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Британские разведчики прогнозируют сложные времена для российской экономики
Британские разведчики прогнозируют сложные времена для российской экономики
В разведке Великобритании прогнозируют ухудшение экономической ситуации в россии в 2025 году.
Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании.

Решение Центробанка рф и обесценивание рубля

Специалисты заметили, что 20 декабря Центробанк рф решил сохранить процентную ставку на уровне 21%, фактически отказавшись от своего подхода к борьбе с инфляцией.
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Ранее, в октябре, ЦБ рф повысил процентную ставку с 19% до 21% - самой высокой ставки с начала полномасштабного вторжения россии в Украину.
Это решение вызвало критику со стороны российского бизнеса, но, добавили специалисты, инфляционное давление также усиливается из-за недавнего обвала рубля.
В ноябре российский рубль обесценился до самого низкого уровня по отношению к доллару США с 24 февраля 2022 года — 114 рублей за доллар.
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«Падение стоимости рубля, вероятнее всего, вызвано объявлением санкций против Газпромбанка, за которым последовала публикация экономической статистики, которая указала на продолжающийся перегрев российской экономики. В ответ ЦБ рф объявил о прекращении покупки иностранной валюты до 2025 года».

Прогнозы

И даже после такого решения до 20 декабря курс рубля по отношению к доллару превышал 100 рублей. Следовательно, на российском рынке ожидали, что ЦБ рф снова повысит процентную ставку.
«Решение ЦБ рф удерживать процентную ставку на текущем уровне (21%), вероятно, усилит дисбаланс в экономике из-за инфляционных эффектов обесценивания, нехватки рабочей силы и высоких государственных расходов».
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