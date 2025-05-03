Поступления от туристического сбора в Украине выросли на треть: какие регионы в лидерах — Finance.ua

Поступления от туристического сбора в Украине выросли на треть: какие регионы в лидерах
За первый квартал 2025 года местные бюджеты получили 66,4 млн грн туристического сбора. По сравнению с соответствующим периодом в прошлом году уплата выросла на треть.
Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.
Какие регионы наиболее популярны
В январе — марте 2024 года этот показатель составлял 50,7 млн гривен.
Самым привлекательным для туристов городом Украины остается столица.
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Именно 25% уплаченного туристического сбора приходится на Киев — столичный бюджет получил 16,2 млн гривен.
Также среди лидеров следующие области:
- Львовская — 13 млн грн;
- Ивано-Франковская — 9,1 млн грн,
- Закарпатская — 5,5 млн гривен.
В ведомстве напомнили, что туристический сбор уплачивают налоговым агентам граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства авансовым взносом перед временным размещением в местах проживания.
В свою очередь, налоговые агенты, а это — субъекты хозяйствования, которые предоставляют услуги по временному размещению в местах проживания (ночевки): гостиницах, хостелах, домах отдыха
и т. д. — перечисляют его в местный бюджет.
Ставку сбора устанавливают местные советы самостоятельно за каждые сутки проживания:
- до 0,5% минимальной зарплаты — для граждан Украины;
- до 5% - для иностранцев.
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