Поступления от туристического сбора в Украине выросли на треть: какие регионы в лидерах — Finance.ua

Поступления от туристического сбора в Украине выросли на треть: какие регионы в лидерах Сегодня 17:21 — Казна и Политика

Поступления от туристического сбора в Украине выросли на треть: какие регионы в лидерах

За первый квартал 2025 года местные бюджеты получили 66,4 млн грн туристического сбора. По сравнению с соответствующим периодом в прошлом году уплата выросла на треть.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Какие регионы наиболее популярны

В январе — марте 2024 года этот показатель составлял 50,7 млн гривен.

Самым привлекательным для туристов городом Украины остается столица.

Именно 25% уплаченного туристического сбора приходится на Киев — столичный бюджет получил 16,2 млн гривен.

Также среди лидеров следующие области:

Львовская — 13 млн грн;

Ивано-Франковская — 9,1 млн грн,

Закарпатская — 5,5 млн гривен.

В ведомстве напомнили, что туристический сбор уплачивают налоговым агентам граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства авансовым взносом перед временным размещением в местах проживания.

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В свою очередь, налоговые агенты, а это — субъекты хозяйствования, которые предоставляют услуги по временному размещению в местах проживания (ночевки): гостиницах, хостелах, домах отдыха и т. д. — перечисляют его в местный бюджет.

Ставку сбора устанавливают местные советы самостоятельно за каждые сутки проживания:

до 0,5% минимальной зарплаты — для граждан Украины;

до 5% - для иностранцев.

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