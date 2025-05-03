Поступления от туристического сбора в Украине выросли на треть: какие регионы в лидерах — Finance.ua
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Поступления от туристического сбора в Украине выросли на треть: какие регионы в лидерах

Казна и Политика
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Поступления от туристического сбора в Украине выросли на треть: какие регионы в лидерах
Поступления от туристического сбора в Украине выросли на треть: какие регионы в лидерах
За первый квартал 2025 года местные бюджеты получили 66,4 млн грн туристического сбора. По сравнению с соответствующим периодом в прошлом году уплата выросла на треть.
Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Какие регионы наиболее популярны

В январе — марте 2024 года этот показатель составлял 50,7 млн гривен.
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Именно 25% уплаченного туристического сбора приходится на Киев — столичный бюджет получил 16,2 млн гривен.
Также среди лидеров следующие области:
  • Львовская — 13 млн грн;
  • Ивано-Франковская — 9,1 млн грн,
  • Закарпатская — 5,5 млн гривен.
В ведомстве напомнили, что туристический сбор уплачивают налоговым агентам граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства авансовым взносом перед временным размещением в местах проживания.
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В свою очередь, налоговые агенты, а это — субъекты хозяйствования, которые предоставляют услуги по временному размещению в местах проживания (ночевки): гостиницах, хостелах, домах отдыха и т. д. — перечисляют его в местный бюджет.
Ставку сбора устанавливают местные советы самостоятельно за каждые сутки проживания:
  • до 0,5% минимальной зарплаты — для граждан Украины;
  • до 5% - для иностранцев.
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По материалам:
Finance.ua
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