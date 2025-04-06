Поступления единого налога увеличились: где платят больше всего — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Поступления единого налога увеличились: где платят больше всего

Казна и Политика
48
Поступления единого налога увеличились: где платят больше всего
Поступления единого налога увеличились: где платят больше всего
В январе-феврале 2025 года находящиеся на упрощенной системе налогообложения плательщики уплатили 16,68 млрд грн, что на 12,8% или 1,9 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Кто заплатил больше всего

Физические лица — предприниматели уплатили самую большую сумму единого налога — 13,31 млрд грн. Этот показатель превысил уплату соответствующего периода прошлого года на 13,4% или на 1,57 млрд гривен.
Читайте также
Юридические лица — плательщики единого налога перечислили 2,11 млрд грн, что на 8,8%, или на 0,17 млрд грн больше января — февраля 2025 года.
Сельхозтоваропроизводители, у которых доля сельскохозяйственного производства за предыдущий отчетный год равна или превышает 75%, пополнили местные бюджеты на 1,26 млрд грн.
Это также выше показателей соответствующего периода прошлого года на 15,6%, или на 0,17 млрд гривен.
Читайте также
Лидеры по уплате единого налога:
  • Киев — 3,64 млрд грн;
  • Днепропетровская обл. — 1,45 млрд грн;
  • Львовская обл. — 1,38 млрд грн;
  • Харьковская обл. — 1,21 млрд гривен.
В налоговой напомнили, что, согласно законодательным изменениям, плательщики единого налога уплачивают военный сбор.
Ставки военного сбора:
  • ФЛП первой, второй и четвертой групп — 10% от минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года (в 2025 году размер ежемесячного авансового взноса — 800 грн).
  • предприниматели третьей группы — 1% от полученного дохода ежеквартально.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems