Поступления единого налога увеличились: где платят больше всего — Finance.ua

Поступления единого налога увеличились: где платят больше всего Сегодня 21:11 — Казна и Политика

Поступления единого налога увеличились: где платят больше всего

В январе-феврале 2025 года находящиеся на упрощенной системе налогообложения плательщики уплатили 16,68 млрд грн, что на 12,8% или 1,9 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Кто заплатил больше всего

Физические лица — предприниматели уплатили самую большую сумму единого налога — 13,31 млрд грн. Этот показатель превысил уплату соответствующего периода прошлого года на 13,4% или на 1,57 млрд гривен.

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Юридические лица — плательщики единого налога перечислили 2,11 млрд грн, что на 8,8%, или на 0,17 млрд грн больше января — февраля 2025 года.

Сельхозтоваропроизводители, у которых доля сельскохозяйственного производства за предыдущий отчетный год равна или превышает 75%, пополнили местные бюджеты на 1,26 млрд грн.

Это также выше показателей соответствующего периода прошлого года на 15,6%, или на 0,17 млрд гривен.

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Лидеры по уплате единого налога:

Киев — 3,64 млрд грн;

Днепропетровская обл. — 1,45 млрд грн;

Львовская обл. — 1,38 млрд грн;

Харьковская обл. — 1,21 млрд гривен.

В налоговой напомнили, что, согласно законодательным изменениям, плательщики единого налога уплачивают военный сбор.

Ставки военного сбора:

ФЛП первой, второй и четвертой групп — 10% от минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года (в 2025 году размер ежемесячного авансового взноса — 800 грн).

предприниматели третьей группы — 1% от полученного дохода ежеквартально.

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