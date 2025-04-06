Поступления единого налога увеличились: где платят больше всего — Finance.ua

Поступления единого налога увеличились: где платят больше всего
В январе-феврале 2025 года находящиеся на упрощенной системе налогообложения плательщики уплатили 16,68 млрд грн, что на 12,8% или 1,9 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.
Кто заплатил больше всего
Физические лица — предприниматели уплатили самую большую сумму единого налога — 13,31 млрд грн. Этот показатель превысил уплату соответствующего периода прошлого года на 13,4% или на 1,57 млрд гривен.
Юридические лица — плательщики единого налога перечислили 2,11 млрд грн, что на 8,8%, или на 0,17 млрд грн больше января — февраля 2025 года.
Сельхозтоваропроизводители, у которых доля сельскохозяйственного производства за предыдущий отчетный год равна или превышает 75%, пополнили местные бюджеты на 1,26 млрд грн.
Это также выше показателей соответствующего периода прошлого года на 15,6%, или на 0,17 млрд гривен.
Лидеры по уплате единого налога:
- Киев — 3,64 млрд грн;
- Днепропетровская обл. — 1,45 млрд грн;
- Львовская обл. — 1,38 млрд грн;
- Харьковская обл. — 1,21 млрд гривен.
В налоговой напомнили, что, согласно законодательным изменениям, плательщики единого налога уплачивают военный сбор.
Ставки военного сбора:
- ФЛП первой, второй и четвертой групп — 10% от минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года (в 2025 году размер ежемесячного авансового взноса — 800 грн).
- предприниматели третьей группы — 1% от полученного дохода ежеквартально.
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