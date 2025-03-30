Каждая пятая гривна таможенных поступлений — налоги от ввоза нефтепродуктов
Нефтепродукты стали безоговорочным лидером по количеству уплаченных таможенных платежей — 21,5 млрд грн направлено в государственный бюджет.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.
Отмечается, что каждая пятая гривна от таможенных поступлений — налоги, уплаченные при ввозе нефтепродуктов.
По данным таможни, за январь-февраль 2025 года в Украину импортировано 1,1 млн тонн нефтепродуктов общей стоимостью 38,3 млрд грн.
Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 10257, предложенный Кабинетом Министров в ноябре 2023 года, о внесении изменений в Таможенный кодекс по административной ответственности за нарушение таможенных правил. «За» проголосовали 265 депутатов.
Законопроектом предлагается:
- конфискация транспортных средств, которые использовались для нарушения таможенных правил или перевозки товаров через границу вне таможенных пунктов;
- конфискация транспортных средств с тайниками для сокрытия товаров от таможенного контроля;
- конфискация товаров и транспортных средств, которые были непосредственными предметами нарушений.
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