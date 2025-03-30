Каждая пятая гривна таможенных поступлений — налоги от ввоза нефтепродуктов Сегодня 17:24 — Казна и Политика

Каждая пятая гривна таможенных поступлений — налоги от ввоза нефтепродуктов

Нефтепродукты стали безоговорочным лидером по количеству уплаченных таможенных платежей — 21,5 млрд грн направлено в государственный бюджет.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

Отмечается, что каждая пятая гривна от таможенных поступлений — налоги, уплаченные при ввозе нефтепродуктов.

Читайте также Минфин рассчитывает на новый таможенный кодекс в 2026 году

По данным таможни, за январь-февраль 2025 года в Украину импортировано 1,1 млн тонн нефтепродуктов общей стоимостью 38,3 млрд грн.

Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 10257, предложенный Кабинетом Министров в ноябре 2023 года, о внесении изменений в Таможенный кодекс по административной ответственности за нарушение таможенных правил. «За» проголосовали 265 депутатов.

Законопроектом предлагается:

конфискация транспортных средств, которые использовались для нарушения таможенных правил или перевозки товаров через границу вне таможенных пунктов;

конфискация транспортных средств с тайниками для сокрытия товаров от таможенного контроля;

конфискация товаров и транспортных средств, которые были непосредственными предметами нарушений.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.